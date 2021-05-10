看區家麟的《鏗鏘集是一個傳說》，我想，何止？當香港電台變成「百不全電台」後，已是一個「衣冠塚」，屍骨不見，只剩破衣殘屑，風化灰塵。

剿滅《鏗鏘集》及所有節目網上片庫，逼一眾能幹的有良知的精英黯然退出，引發港人拯救記憶潮，不眠不休backup及分享。為了掩埋六四、721……一切不欲流傳的劣策惡行，手起刀落的奴才不是不知道，此舉定成歷史罪人，報應不爽。

我們仍是小孩時，在師長父母前輩教導下，明辨是非、黑白、正邪善惡……我們也以同樣的道理去教導後來的小孩，希望他們做個問心無愧的好人。可是從某天開始，大人小孩都被迫說謊，塗脂抹粉，再也記不起前塵往事了。被洗腦後，如此過着未來的日子？

今天，我們仍可從網上看到滿清紀錄、納粹黨影像、文革慘烈實況……但港台暴力把全部庫存鏟除銷毀，灰飛煙滅。

謝謝讀者提醒：我以前在港台電視部戲劇組的《我家的女人》、《霸王別姬上、下》、《江湖再見》、《男燒衣》……不知會否下架會否陪葬？真是心寒。這是我與張國榮、劉德華、梁家輝等人識於微時的作品，一直以為隨時上網看到，誰知到了末日？

哥哥不在了，他曾經想當導演重拍《我》片，找張栢芝擔綱（謝霆鋒演他自己），但乏力的他踡縮沙發像個虛淡的影子。還有《霸》的劇本，當時我不大滿意，誓言要重寫，後來花了數年時間往返北京搜資採訪，下過苦功才完成小說，至於電影，那是後話。港台創作日子，純樸踏實團隊優秀，沒什麼爭名逐利歪風，值得懷念。可惜遙祭的只是個「衣冠塚」。