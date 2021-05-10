柴灣有大廈居民中招，變種病毒，整幢大廈圍起來，居民們以為要進隔離營了，結果卻只是留在家中原地檢測，檢測結果呈陰性者，還可以出外買日用品。

記者訪問居民感受，受訪者說好開心好開心，因為不用進隔離營捱二十一天。那兩句「好開心」「好開心」，說得充滿欣喜，隔着電視屏幕，都能感受那一份如釋重負的心情。天可憐見，想要人開心，不容易起來真不容易，容易起來也真容易。

前兩天康怡花園整幢居民要進隔離營強制檢測的畫面在電視新聞出現之後，朋友一家祖孫三代就特地為此開了家庭會議，未雨綢繆，作了一次萬一要進隔離營的演習。將需要帶去的物件準備了一遍，以防突發情況。但死物容易準備，活物——家中小狗——就不知如何處置。小狗是家中一員，不能只顧人不顧狗，但隔離營不准人狗共同進退，人有人隔離，貓狗有貓狗隔離，貓狗有性，尤其是些眼矇腿軟的老傢伙，一旦強行跟主人分開，在一個陌生環境生活二十一天，有的可能小命不保了。

上海朋友說，上海前一次強制隔離檢測的時候，起初進隔離營的人都不准帶寵物，但居民以人道立場抗議，結果市政府從善如流，讓寵物跟主人同行。由此，上海政府便大獲讚賞，成了中國最有人性的地方政府。可見在艱難時刻，毋須大恩大惠，一個政府是否貼地，是否真的在把握分寸之中會替老百姓着想，可以從善如流，也不用如何高深學問，只看執行細節，便知有沒有真本事。