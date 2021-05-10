司徒衛鏞筆下節日的味道至窩心，勾起無限思憶，際此疫症蔓延，家人親友被迫留在分隔萬千里外，若有住安老院或長期留醫的至親則更慘，咫尺天涯；好運能隔窗觀望，若然細心安排不足的環境，連望一眼也已奢侈，住在護理院朋友高年老母雙目失明兼久未站立，只能透過電話胡亂聽點聲音，過去接回家齊齊整整吃一頓年夜飯或開年飯？簡直等同生離死別大問題。

二次大戰後數十年，顛覆了世界各地不少國家地區數千年習慣，從荷里活電影到電視再而美式快餐連攻帶打，Casual運動裝全球蔓延，前所未有無遠弗屆的旅行方式，名牌時尚品牌的崇拜⋯⋯數之不盡，因為表面無人死也不見得有人病，上述物質細菌傳播雄霸世界而未覺，各地風起雲湧乘網絡世界的切換，我們跟「傳統」，跟「例牌」漸行漸遠；香港人近年有什麼菜式在過年必食？

大眾化：盤菜

略講究：撈起

拜年快變過去式，家中能夠貼揮春、佈置年花已經很架勢，擺設奉客糖果點心的全盒快要無影無蹤，連「盤菜」與「撈起」的歷史背景及所出何處，問津者頗稀！

William Szeto新書賦予風趣幽默並嗒落有味文字解耩。

筆者對盤菜又愛又恨，弄至今天何止港人，着實普世華人息息相關春節、端午、中秋、冬至等四季節慶口惠，大膽講句，始作俑者便是筆者；相關人事物關鍵詞：先母壽宴、屏山鄧氏宗祠、1997年除夕、也斯、劉健威、聯哥並屏山盤菜。

至好笑；今時今日環球吃盤菜者以百萬、千萬計，無幾人知其連繫卻是春分、清明、秋分、重陽祭祖、拜山吃食之專門。

司徒將各地年節吃喝，逐樣盤點詮釋，頗具年節為食鬼小百科氣質；吃至過年習慣傳千里萬里源自中原的香港新界盤菜之外，還有出口外銷轉入口內銷的新加坡撈起。

80年代回港入行未幾，趁公司公幹兼過年放假遊玩新加坡（那些年港人仍未愛死曼谷，南洋遊一般為：星馬泰，馬尼拉百勝灘；新加坡旅遊位置高過曼谷，台北有耐追唔上⋯⋯）當年仍操頗流利港式粵語坡人仍追隨傳統南洋禮數熱情好客，時逢農曆新年，讓筆者體驗至原型的新加坡撈起。

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