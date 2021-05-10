小YY小時候愛看「加菲貓」，到今天她還有兩三本「加菲貓」放在書架上，不捨得丟掉，左丁山當年也曾有看過加菲貓，大概年齡層不同，沒留下甚麼印象。

這天聽小YY說，她的同學A從書店搜集了一套「加菲貓」，市價逾千元。同學A已為人父，買下一套加菲貓作甚？理由是今天的小學中文課本用字太深（特區政府教育改革的結果），坊間兒童中文讀本又無甚趣味，他的兒子因而愛英厭中，只看英文，不讀中文，長此以往，誠恐兒子不愛國，於是設法買一套他自己的兒時讀物給兒子翻閱，以吸引兒子轉讀中文卡通，可謂用心良苦。楊潤雄局長不知懂不懂，還是因為他的兒子入讀國際學校，本地小學的中文課程要求太高，故作高深，某小學一年級默書，竟要默寫五十個中文字（如棄、壽、瓣、壓、尋、捲、舖等字），把小孩子都嚇怕了，視中文科為苦差。教育局要求學生愛國，卻迫使他們討厭中文，試問他們的愛國情懷從何而來？

怪不得現時不少「九七紅」（即1997之後才高呼愛國的工商界人物、富二代、富三代等），多曾留學外國，滿口英文，寫不出一篇中文，這類愛國人士的中國文化的認識，大概連做李怡的徒弟也沒資格。

「加菲貓」是博益出版社的出品，博益是無綫電視旗下一間公司TVEI的附屬出版社，TVEI在80年代全盛時期擁有華星娛樂（唱片）、見聞會社（旅遊）、博益（中文出版）和邵氏影城地皮，後來邵逸夫與郭鶴年兩位大股東動議分手，郭鶴年集團分得TVEI，邵氏保留TVB。TVEI與無綫脫離關係後，失去電視台宣傳之便，營運失色，到了90年代，郭鶴年集團保留了影城地皮留待日後發展，把其他業務及公司全部結束。最奇特的是博益出版社有出售價值，也不脫手，所有書籍版權不出售，也不再把暢銷書（如黃霑不文集、衛斯理）再版。大財團見錢閉眼，寧願讓博益的知識產權逐漸湮沒無聞，令人費解，不知背後有何原因。

小YY至今還保留一套衛斯理全集，不知市價如何？想當年，博益黃金時代，三位管理高層梁業昌、黃子程、關永圻皆是新亞師弟。可惜他們三位努力建立的知識產權庫，已遭lockdown，封殺，是香港文化史的大損失。