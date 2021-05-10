如果真心要谷針，毋須大費周章，只須一個指令，應該至少有二百萬人會打針。

如果打齊兩針，可以集會，可以擺街站，可以去六四。

無人解釋到，為甚麼可以睇Mirror，可以戶外睇鄭中基，就是不可以集會。

莫非病毒已經變種到，除了識分6點、10點之後才傳染，還懂得分場合分性質？

今天政府的谷針誘因，真的把香港人當成「港豬」，全部都和飲飲食食有關。

打了針可以食到12點、可以幾多人一枱、可以旅遊氣泡，但社會活動完全不敢觸及。

你打完針可以娛樂恢復正常，但政治活動，你還是死了條心吧。

香港人很精明，打針涉及風險，以生命風險去換食一餐飯，實在沒甚麼吸引力。家裏可飯聚、房間可暢飲，有很大的「代替」空間。唯有「遊行集會」，難道真的在家圍圈嗌口號？

政府夠膽行出第一步，凡打了疫苗可以參加「遊行氣泡」，有限度聚集。最怕政府把心一橫，只准打科興疫苗的可以有豁免，到時小粉紅五毛便要人生的抉擇了。

你想想，現時全面嗌停，支持政府和抗議政府都要中場休息，小粉紅無工開，手停口停。

眼見黃店經常被市民排隊「懲罰」，卻苦苦等不到藍店派出相關指示，招收小粉紅充撐場面，政府又限於疫情，無法組織大規模集會，小粉紅心裏苦但小粉紅不說。

如果政府果然推出打針集會氣泡，小粉紅馬上可以接Job，五一七一十一都可以出來揮動旗幟，該有多高興。問題是，愛國小粉紅當然要打科興，但科興的副作用可信度連世衛都說「信心低」，小粉紅，要飯碗還是要身體？

最大問題，香港一片太平，誰還要小粉紅亮相街頭撐場呢？毋須找人包圍香港電台，派一個入去已經徹底解決問題；毋須狙擊教師，一個學生的投訴已經可以叫他除牌。

往時小粉紅還要在維園和六四集會市民對罵，今天只要以疫情為名，集會就消失了，你計計數，誰還需要小粉紅呢？