懲教署建議透過視像讓胡志偉瞻仰亡父遺容，知名社工郭偉強對「虛擬實體遺容」不能實現，喪發偉言。

此宗歷史長河裏一小點漣漪，不只是胡志偉以及其家人之事，人性尚存的人，也值得為此替香港默哀，為活着靈魂已死去的「人」祭奠。虛擬靈堂，不妨用二胡伴奏一曲《客途秋恨》，由有「心」人集體獻唱「涼風有信，秋月無邊」，唉，風涼無邊，秋前有帳，客途上只恨何時能算總帳，又何以奔香港之喪？大哉問又能問出什麼樣的答案？

何謂奔喪？喪禮既然只是形式，又何必禁止未審先判的「罪人」行禮如儀？瞻仰至親遺容，本人經歷過三次，親身目睹重點在妝容，為乾癟臉容化妝的意義，出於尊重生命，為亡者維持最後尊嚴，為未亡者稍微遮蓋傷痛。透過zoom去zoom大遺容，睜大眼睛凝住眼淚才敢細看，請問這姿態是孝子瞻仰，抑或是驗屍官所為？不知所謂至此，莫非只為證明香港創新高科技人才，不必到大灣區培訓？

何謂同理心？律政司檢控官也好，郭偉強鄧炳強也好，愛國愛黨人士也好，人人有阿媽生；執筆之際，正是本人第二年把慶祝母親節變成悼念之日，違反國情，把喜事當喪事辦。本人尚未褪瘀的悲傷，為胡志偉奔喪事件全化為悲憤。同理心啊，就是靈魂上了胡主席、郭偉強們的身，設身處地想像，至親逝世滿月，在能還是不能看最後一眼之間折磨，請問這只是儀式的問題嗎？

何謂口德？何謂人格？世態炎涼是常態，世界風涼到一腔冷血只賣予冷血動物，顯示沒口德的陰毒之人不相信陰德。要求人有人格，不如先問沒人性又如何能講什麼人格。沒人性，偏從政，如何遺禍人間，早有現行犯活生生見證。

何謂難聽過粗口？是講得出「賣國求榮的人講盡孝」的「準孝子」。廣東話粗口主要是口頭性侵他人母親，比喻而已，粗魯地罵該罵之人，比斯文敗類說愛國動聽多了。粗口最粗壯者，莫過於罵人「有爺生冇乸教」？未必，人格不必娘親教養，有人性有羞恥心自有人格，一個人懂得尊重自己，不講道德，也要講格調。郭偉強如果子女妻子父母俱全皆在，聽到父親丈夫孝子如是說，會有何感想？是否全向他們講出人類最粗劣的粗口？

除非白頭人送黑頭人，人人都有胡志偉今日喪事至親之痛。本人再痛恨喪事，依然不鼓勵詛咒，唯有祝願今日吾軀歸故土，他朝君體別不同。阿門，阿彌陀佛。