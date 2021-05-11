將鯇魚生拼在七色甜酸菜絲並酥炸薄脆置於大盤子內，一輪喜慶恭喜語，人人將筷子插入菜絲魚生堆，手勢帶點玩樂意味夾起推高，是為撈起；「撈」當然指撈世界/做生意，原籍新加坡一代諧星宗師、醜生王梁醒波名曲《光棍姻緣》：擔番口大雪茄，充生晒認經理，撈世界要醒目⋯⋯

童年「撈」之認知，由此而來。

撈起從南洋，細究新加坡傳過來，究竟卻源自唐山南番順尤其魚米之鄉順德；稍為經歷、了解順德人弄魚、吃魚之精（淡水河魚、塘魚，鯇魚、鯪魚等等），當對順德人鍾情生劏鯇魚起肉片，加入精製調味料並配菜不陌生。

點解新加坡？

順德女梳起唔嫁，留大粗辮，白衫黑褲風景橫掃四、五、六十年代香港街頭，甚至解放前上海之外，還有出口到蕉風椰雨國度提供一流家務服務；肯定南洋及近年香港賀年必食，過去應用鯇魚生到今天三文魚生的「撈起」，皆由好幾代「阿嘅」出口傳內銷。

司徒衛鏞在《節日的味道》特別介紹不同國度，不同民族之賀年食品風趣生動，添讀者知識；司徒伯母的精湛手勢配合無比母愛，衛鏞感受至深、至愛，文字卻不減對別國別族的描述與推崇，日本尤甚。

〈日本過年食御節料理〉章節，乃日本文化尤其食之趣味鍾情的信眾必讀，司徒這樣開始描述「⋯⋯日本正月新年（從過去追隨中國人農曆新年，轉為跟隨西方的西曆一月一日）是所有傳統節日中，『儀式感』至濃厚的地方，與傳統中國年種種繁文縟節比較，有過之而無不及。現代人愈來愈簡化，年輕一代（港人）相信已失去感覺，寧願出外旅遊，甚麼禮儀傳統早隨手掉去。反而在日本，頗堅守所有傳統禮節，這是價值觀不同，我常跟人說很喜歡京都，其中一重要原因，是當今世上至原始仍保留着唐代文化的地方，唐風到處可見，明明是寶，你當是草，不去珍惜保存，還有甚麼好說⋯⋯」

接着以數千字數，細緻訴說日本人過年的禮儀與食品，讀着讀着，心神如已置身日本，感受禮失求諸野之樂趣重認重溫。

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