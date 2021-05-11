國安法快將實施一年，香港社會變化有目共睹、成績斐然，民心穩定、對政府高度信任，甚至有一種「大恩不必言謝」的慷慨，你看荃灣居民怒撕林鄭特首的感謝信，可見官民魚水情深，講乜嘢多謝，一齊入嚟隔離營食嘔吐飯啦﹗

政府的公關不懂變通，這些隔離營的餐飲並沒有質量問題，也不是食物中毒，而是叫「憶苦思甜餐」。當年祖國解放後，常常搞群眾集會，怕大家過了好日子、忘了舊社會的苦、不懂感激新政府，所以要大家圍住吃「憶苦思甜餐」。

就是專門吃那些粗糠菜根菜皮，今昔對比，明白新中國的一切都是多麼美好。

所以林鄭的隔離營飯，應該也用「憶苦思甜」餐作包裝，讓你感受被隔離的痛苦，明白不用隔離的高官的幸福，不想被隔離，快D打針啦﹗國產疫苗就是人類的大救星，香港病人翻身得救﹗

說回國安法。警方主動出擊，公布了去年11月成立的「國安舉報熱線」的數字，半年來一共接到了10萬宗的舉報﹗警方說感謝市民的熱心，為國家安全出心出力。

但半年10萬宗舉報，說明甚麼問題？半年十萬，即是平均每一天都收到500多宗的國安舉報﹗如果每一個舉報都不是重複的話，即是香港每一日都發生500次危害國家安全的行為？我的天﹗香港豈不是全球最危險的地方，比起甚麼巴勒斯坦、敍利亞都要恐怖一百倍﹗一天有五百宗危害國安的事件﹗

這些舉報究竟都有甚麼內容？譬如愛國報章說有人舉報Chickeeduck出售違反國安法的商品，大批國安公署人員到場封鎖，如此大陣仗，卻無功而還，無拉無鎖。這是一宗「舉報」，但最後立不到案，所以這是「舉報」還是「虛報」？10萬宗是舉報，還是虛報？

半年十萬宗「舉報」，而警方至今只拘捕了107宗違反國安法的「亂港份子」，平均每一千宗舉報才拉到一個人，這是警方人手不足？還是報料的份量不足？