港台電視部的節目一一被消失了，不知何時全部不見了，得空重溫一下很多年前的編劇作品。

看《江湖再見》，順便找一下當時青澀的藝人，少年子弟江湖老，點到「陳安瑩」，原來她近日在CCTVB的《好聲好戲》中大放異彩，評判還認為她不應是「參賽者」，表現實「示範演出」呢。

不經不覺，陳安瑩自童星開始已在影視圈打滾數十年，雖然她在劇集和這配音比賽有點over，可略收斂，但仍精彩。今日她是位專業配音員，片段中她配小孩、老人、殺人者、認屍者……陰森可怖或歇斯底里，都七情上面。之後還激動硬咽道：「平日演戲讓人看到，但配音的另一面是這樣的──」在暗室之中聲演也得投入。

節目中馮盈盈（當初懶音令人受不了，如今竟進步神速）和何廣沛，都是在配音精英和評判老師的批評下，努力克服缺點的。

回說陳安瑩，她與劉美君曾是《江》劇雙女主，一個硬淨奔放迷戀姑爺仔、一個未婚有孕楚楚可憐，今天重看，警署相遇還是很動人的。當年的劉德華是剛畢業新人，導演單慧珠選中他演個私生子（母親是骨場中的劉雅英）阿龍，獨闖江湖，俊朗迷人的蠱惑仔……一日他喜孜孜告訴我們，第一回有影迷找他簽名，不知道他名字，只讓他簽「阿龍」──那個純真時代，各憑實力打拼，台前幕後都沒時間，很趕，寫好未？要拍了！一不小心，成為難忘的回憶──在灰飛煙滅之前，只想到「夢為遠別啼難喚，書被催成墨未濃」……

江湖再見已是百年身。