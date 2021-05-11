母親節前夕，林鄭貼了幅杜鵑花相片放上fb，寫了一大篇文字，表彰自己的抗疫功績，尾段「祝每一位媽媽母親節快樂」。不過圖片中「母親」的「親」是錯字。「立」加「禾」再加「見」的組合。我用倉頡沒辦法打出來。不知林鄭怎麼做到的？「亲」果然不見了。有讀者留言，「立」在「禾」上，即站在五斗米的立場之上。可能正是她心聲。

太好笑了，祝福別人之前，先「我我我」，毫不手軟讚美自己。一個人要多麼地目中無人、自我中心才可以做得出來？

還有，天下有那麼多適合送給母親的花，康乃馨、鬱金香、玫瑰、蘭花、繡球花、牡丹花、風信子……都不選，偏偏選一束杜鵑花。實在是用心良苦。

先來說說杜鵑花的花語，杜鵑花的花語是「永遠屬於你」，香港人真係多謝夾盛惠了，你永遠屬於小白襪就夠了，香港人一秒鐘都不想要你。此外，杜鵑花只在自己的花季盛放，代表對慾望的節制。林鄭應該送一束給自己，抑制對權力的慾望。

古人有杜鵑啼血的說法，宋末元初的詩人用「歸心千古終難白，啼血萬山都是紅」形容在異族統治之下對故國的思憶之情。林鄭治下，大批香港人逃離香港，背井離鄉，以後，不知有多少人只能夠在異國他鄉遙想昔日的香港。一束杜鵑，倒也應節。

Facebook：kowaiyin.yoyoko