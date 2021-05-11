中共把香港選舉制度「完善」了之後，或曰民主派應繼續參選，民主路上寸土必爭；或曰不應復選，反正已無可為。我贊成不應復選之說。

《墨客揮犀》卷一載：從來人君求治，為廣聰明，設御史臺，專司監督闕失。宋制：凡御史一百日不進言，即貶為地方官。仁宗年間，侍御史王平上任近百日，未嘗進言，同僚或以為他不言則已，「苟言之，必大事也」。有一天，他終於上奏，同僚打聽所奏何事，卻原來是批評御膳中有毛髮，其詞曰：「是何穆若（美善）之容，忽睹鬈如（頭髮卷曲）之狀。」王平於是貽笑千古。

今也中共總書記宸聰兼人，天下人學習其思想還來不及，根本無須諫正拾遺。新香港立法會職責雖與古代御史臺頗為相似，卻已完全不用獻可替否，但頌黨功德可也；議員有敢違者，根據現在「完善」了的法制，可能連話都未說完，即遭如狼似虎的保安擡出會議廳，然後輕則革職了事，重則還要問危害國家政權罪。然則民主派中人即使辛辛苦苦贏得議席，即使拒與在朝派齊唱頌歌，到頭來還是可憐無補費精神，甚或招來牢狴之災，不智莫此為甚。

新香港立法會議員最稱職的，就是效法王平，而且今之王平有財有勢，小民笑之都可能犯法。四月十九日，謝偉俊議員慷慨陳詞，批評要公職人員宣誓效忠的草案，卻聲明不會投反對票，演的就是新王平故事。