戀人夫妻朋友之間，聽太多對不起對不起，並非好事，寧可聽到感謝；的確有對不起的地方，永遠不承認錯誤，長久關係又必然瓦解，那麼，倒不如說：感激你寬容、感謝你體諒、多謝你原諒。

政府跟市民關係，則剛好相反。尤其管治者如果還意識到是公僕的話。說感謝市民，必然出於配合：多謝配合防疫政策、與隔離措施，感激堅決支持國安立法，感謝硬撐完善選舉制度。

感謝太多，代表市民難以接受的事情更多；想不到你們會委屈求全。千句多謝，難買一次道歉，當然，現在要把公權當私人說道歉是天方夜譚，連感謝也很奢侈。

如果被恐怖情人禁錮在集中營，證明我不是恐怖份子之後，聽到一聲感謝，除了冷笑，也只能心內倒抽一口涼氣。那麼，在隔離營內不能上班上課，沒吃到上吐下瀉，也捱了三個星期貓狗罐頭不如的「食物」，收到市長感謝信，又該做如何感想？

以無辜釋囚比喻，未審先判在證明是冤獄就算了，監獄生涯明明可以人道一點點，連這一點都沒做到，沒爆發監獄風雲，當初判刑者應該心存感激，而不是謝謝你。

退一萬步說，忽然迫遷到隔離營也是迫不得已的下下策，執行措施過程，如果能設身處地停一停，想一想有多難？政府政治病毒上腦，以前以高效率馳名國際的公務員團隊，螺絲也生鏽了，最基本民生問題都處理不好，還對受害人說感謝，實在沒自知之明。

Wi-Fi收訊不良，會影響多少經濟動力？伙食外判給記錄不良的包商，沒中毒也危害到免疫力，就不怕影響到疫情更失控？對不起，這不是政治問題，是辦事能力退化病症。疑似病人被有病的人害慘了，要聽到的是對不起。

決定發感謝信則出於政治判斷，特首辦代筆完畢，也要特首本人拍板，證明這位市長寄生在「長征五號」的火箭末端，把國家任務送上太空後，自己失控偏離航道，射後不理，殘骸掉落到市民身上，還好意思感謝被砸中的居民，有理由懷疑是自律神經失調病患者的病態行為。

應該收到感謝信的行政立法會議員、湯家驊們，不問對錯只問政治正確的舉手機器吧。