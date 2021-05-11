前兩晚發夢，夢中的艾慕杜華操流利廣東話，雖然冇李我咁抑揚頓挫，但口音肯定純正過衛斯理老竇：「香港政府搵我搞合拍片，你話應唔應承好？」食得唔好嘥，既然送到上門，梗殺啦，帶埋愛將安東尼奧斑達拉斯入住四季，起碼嘆咗無敵海景先，何樂而不為。「咁又係，橫掂西班牙海鮮飯食到厭，換吓口味餐餐大班樓都好。咦，你譯過我咁多齣戲嘅中文字幕，應該幾清楚我為人，有乜好題材介紹呀？」呢排到處紅線，當然不能亂踩，我諗咗一輪，建議《望夫石》。艾導面有難色：「唔好，法國陳英雄未紅嗰陣拍過，人哋會笑我做跟尾狗。」哈，真係傻基嚟㗎，天下電影一大抄，有乜所謂唧，何況阿陳導那部叫La pierre de l’attente，你這部叫Amah Rock，點同喎？他一聽Amah立即上足電：「吓，阿媽？開正我嗰籠！講個故事嚟聽吓。」

是咁的：有個女人又醜樣又惡毒，老公頂佢唔順，受乘虛而入的外國勢力（斑達拉斯飾）誘惑轉行搞基，情到濃時，決定一刀兩斷離婚。女人去街市買餸，賣菜阿婆笑笑口揶揄：「陰功豬，聽聞你畀人飛咗噃。」女人死口否認：「邊有件咁事，你咪信啲八婆誇大失實。再講，所有走嘅佬都係逃犯，我哋唔X在乎。」阿婆見佢粗口都出埋，而且自稱「我哋」，即刻醒水情況不妙，生意都唔做走為上着。不肯面對現實的女人果然越嚟越癲，日日對住空氣自說自話，老公跟咗斑達拉斯返馬德里，佢仲幻想枕邊依然有條仔，卒之變成一座望夫石。艾導拍手歡叫：「我buy呀，不如你寫劇本吖？」我一開心就醒了。