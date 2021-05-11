因華人在美國得諾貝爾物理學獎，七十年代台港留美學生有物理崇拜症，殖民地時代香港文藝小說隨之也出現「家明與玫瑰」之「家明情感投射症候群」。

今日物理學崇拜告一段落，中港虎媽轉出現數學神童崇拜症。有見及此，悲天憫人地，在社交媒體，我與牛津大學畢業、轉戰法律界的數學神童林作Connect，搭一程香港中國人留英之數學神話順風車，見到林作小弟弟回來香港，事業發展相當順利，遂甚感欣慰。

加上林鄭月娥兒子效應。香港有過不少「數學神童」破格升讀大學，近年也有不少初中甚至高小學生自修國際中學數學課程，並在公開試獲得佳績。香港教育大學數學系客席講師盧賢巨估計，香港約百分之五高小精英學童受恰當訓練後，已能在英國國際普通中學教育文憑考試（IGCSE）獲A級成績。

由家明到林作，由楊振寧到林鄭的老公和兒子，中港各掀起物理崇拜和數學狂，數理這兩條線貫穿半世紀沒有斷過。這就難怪人家美國加州政府教育部認為，美國的大中學教育科已經淪為黃種人殖民地，要用行政手段矯正，將數學成績標準硬生生拉下三格，遷就根據統計天生缺乏數學基因黑人和其他低端教育人口。

數學和物理都着重邏輯演繹，這個民族其中一個奇怪的地方，就是明明下一代有這種學科的所謂尖子，去英美佔領人家的數理高等學位，但整體加起來，最缺乏邏輯思維。這是洋人看不透這個國家原因之一。

在邏輯上，一個史丹福數學博士的海歸，會不會與一群大媽一起非常enjoy地跳紅舞加扭秧歌？以常識論，不太likely。但是美國培養過一個錢學森，回到毛主席身邊，卻真心相信一畝田可以產一萬斤糧食。以後並為江湖的特異功能寫過論文辯護。

以此類推，當年的李蓮英，也可能有潛質去美國讀完數理，以MIT博士的身份回來紫禁城替慈禧太后梳頭，那手梳工也與他腦袋裏的數學方程式計算一樣精密。

只可惜小李子沒有參加過容閎的留美幼童團，他爸爸只見到紫禁城招聘小太監，急不及待就為兒子淨了身，若是小李子的媽媽先為兒子補習數學，榮華富貴一樣保障，同時也可以保住下身的完整。不禁令人惋惜。