朋友聊天，說看美國新聞，但凡有亞裔被襲擊的新聞，若是襲擊者是白人，報道就會點明，要是施襲者是黑人，報道就姑隱膚色，只說有亞裔遭「一名男子」襲擊，幾次之後，也可以由此看出點端倪，只要報道不提施襲者的膚色，便知道這「一名男子」必是全身發黑的。

這就叫「政治正確」，因為BLM，「黑命貴」。黑命一貴，其他命就沒什麼了不起了。賤命相鬥，可以毫無顧忌報出來。但換了個黑人拳打腳踢一個黃人，一個命貴一個命賤，就要把命貴的那個的名譽權保護起來。至於黃種人，因為賤由自取，只好自認倒楣。在「政治正確」風潮之下，所有對美國黑人名譽不好的事情都不可以做，即使他犯了罪，也不能與白人黃人一視同仁，不許說個「黑」字。如此美國黑人日子是不是很好過呢？也不一定，因為「政治正確」跟「實惠」還有距離。

前兩天看到一張「五一黃金周」在北京朝陽公園裏拍的照片，公園草坪上全是非洲來的黑人，他們在草地上開歡樂大派對，偌大的地方，一張中國臉都看不見，如果不說清楚是北京朝陽公園，你一定以為照片是在非洲拍的。這些大多是拿了中國優厚津貼舒適生活的「非洲留學生」，個個在陽光下油黑發亮，笑逐顏開。由此可見美國的「黑命貴」做得都是表面功夫，黑命到了中國才真正貴起來。中國人實惠，不說什麼BLM，最多來一句MLB，所以中國才是黑人兄弟的真正樂園。