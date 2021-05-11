大陸外賣平台「美團」創辦人王興，在飯否（類似Twitter的媒體）發佈唐詩〈焚書坑〉：「竹帛煙消帝業虛，關河空鎖祖龍居。坑灰未冷山東亂，劉項原來不讀書。」馬上被網民解讀為暗諷習近平。王興迅速刪帖，並急急解釋詩意，只表示自己擔心美團會被他沒為意的公司或模式顛覆而已。

想起奧登（W. H. Auden）在紀念葉慈的詩中說：「詩不會令任何事發生（poetry makes nothing happen）。」明顯大錯特錯。王興因為抄了首疑似借古諷今的唐詩，結果美團市值單日蒸發港幣一千二百億元，詩怎麼不會使任何事發生呢？前有馬雲演講，今有王興抄詩，一言可以破產，後悔已經太遲。

〈焚書坑〉寫得白，近乎打油，但諷刺非常入肉。整首詩用大白話翻譯就是：「焚書的煙剛剛消散，帝業也歸於虛無了。函谷關和黃河的天險，終究守不住秦始皇的宮室。焚書坑的灰燼未冷，山東已有人揭竿起義，而首領劉邦、項羽原來都是不讀書的。」

對現代讀者來說，比較費解是「祖龍」二字，用了《史記·秦始皇本紀》典故。有次秦始皇的使者遇見山精，山精說了句神秘的話：「今年祖龍死。」使者不解，回報秦皇，秦皇默然良久，其後私下說：「祖龍者，人之先也。」心知「祖龍」即「始皇帝」。翌年秦始皇就死了。「祖龍」跟「始皇」平仄一樣，但前者暗寓「死」，諷刺味道濃烈得多。

〈焚書坑〉作者章碣，嘲笑秦皇通過焚書來禁言和愚民，以求保住江山，非但徒勞無功，更加適得其反——首句「竹帛煙消帝業虛」已暗示一個政權若走上反文明、反智之路，就是自取滅亡。詩意淺白到一個點，不外乎表示「暴政必亡」，清華畢業的王興不可能不明白，大陸網民也很難不往這方向理解。

順帶一提，詩人章碣流傳後世的作品不多，但諷刺確有一手。章碣的詩還有種「怪體」，八句詩平仄各押一韻，可見他不甘平凡，性情有點憤世嫉俗。〈焚書坑〉外，章碣還有名句：「塵土十分歸舉子，乾坤大半屬偷兒。」表示讀書人沒什麼成就，偷呃拐騙的人才是社會上的贏家。轉眼過了千年，這句話在今天是否仍然成立？王興和馬雲該心中有數。