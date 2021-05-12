大陸全女班電視真人騷《乘風破浪的姐姐》據說很受觀眾歡迎，欲罷不能連拍兩季，製作單位見獵心喜，打蛇隨棍上，男版密鑼緊鼓籌備中。賓賓陣容鼎盛，漁翁撒網捕捉四十至六十歲之間的娛樂圈中佬，幾乎所有你噏得出姓名的「一枝花」都在考慮之列，包括青春長駐的劉德華，大叔們奮起直追，睇怕會將大媽大嬸打個落花流水。不過掛出的招牌卻令人頗為失望，《哥哥的滾燙人生》喎，究竟想點？雖然張國榮在生時沒有正式註冊商標，哥哥地位屹立不倒，除非眾男打算排隊扯旗致敬，有乜資格哥哥前哥哥後亂叫，以往榮衛兵不是最熱衷兇神惡煞護主嗎，怎麼還不組織起來操往電視台抗議？況且老老實實，男人滾是必然的，燙不燙就因人而異，勿怪為食基伯吃裏扒外，擦完擦罷唔抹嘴周街唱，縱使江湖上老而彌堅健將不少，好睇唔好用的銀樣蠟槍頭肯定更多，哪壺不開提哪壺太傷感情，應該避忌呀。

嗱，咪話我唔醒你，趁尚未開機易名《乘風破浪的JJ》吧，又camp又型又鹹濕，包保旗開得勝一本萬利。參與嘉賓現身說法，願意在鏡頭前慷慨露械固然好，否則每集圍爐討論一個靠下半身登上新聞的鋒頭人物，趣味性濃郁題材長賣長有，拍一百集也意猶未盡。打鐵趁熱，今期冇乜好得過搵班蒲精研究遭查牌組查到應的高級警務人員，為他的行衰運兔死狐悲：人揼骨佢又揼骨，點解係都要揀衛生設備與完善有段距離的無牌店，唔通真係咁先至過癮？啲執正嚟做嘅同袍有眼不識泰山，也非常令人困擾，雞蟲雖然有樣睇，點會連阿蛇都唔認得？