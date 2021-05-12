傳媒報導，65歲的陳美齡來港接種了2劑疫苗，並已返回日本了──但副作用持續，她在日本隔離14日期間，針位紅腫，體溫較高，疲倦，手臂和肩膊很痛，她又多番在社交網絡「報告反應」，前臂又紅又腫又出疹（風癩？），被人誤以為「是一條長南瓜」，甚為嚇人……

網民問她打那款疫苗？陳沒回覆──陳未講的不外2個字或者3個字而已。A就A，B就B，只得兩款，但她不會說真話，因為有避忌：──

（一）打科興？洩露國家機密，但出了什麼事都與疫苗無關，天妒紅顏也是自願選擇，沒人同情。

（二）打復必泰？雖然這也是政府提供的，但表現不愛國，對着幹。

要知全球怱促研發疫苗進推上市，固然極大商機發大財！但病毒變異變種，現成疫苗是否管用亦難料。今時今日，什麼封區、強制檢測、限聚令、安心碼、疫苗氣泡、谷針湊數、「陰性人」強制坐疫監……之類，對抗疫防疫無助，勞民傷財又虐待，冇病的入隔離營後也集體中毒。不封關堵截，一切都是廢。

陳美齡差點就當了777班子的教育局局長，因3個兒子被送美國史丹福而受非議。但如今的楊膶腸，子女不都讀國際學校留學澳洲嗎？優薪高職反向港人下一代開刀，4成教師心灰意冷有意辭職移民了。

與其關心誰針後副作用後遺症生死一線，不如看看近日又有一名記者（梁珍）在寓所附近，遭多次跟蹤踩場的兇狠男子，重返下車以球棍襲擊雙腿受傷，證人記下車牌，警方會有行動嗎？這才是被打壓的傳媒，副作用後遺症及生死一線……