以李百全為首的香港電台新管理層，包括幾位臨時空降的所謂AO顧問，緊跟上司指引，強硬執行鎮壓港台的政策，不惜封殺港台文化遺產，把所有一年之前的節目從社交平台下架，兼聲言版權屬港台所有，即是同時警告，我不發表你沒辦法收看舊節目，你們膽敢下載轉播，即屬違反版權法。

博益出版社已結業，大量書籍不見天日。擁有版權的公司不肯重印，又不准作者重印，料不到港台竟然有樣學樣。私人公司喜歡做甚麼便做甚麼，非股東無以置喙，可是香港電台是公共機構，由納稅人的稅款支持，怎可以由幾位高官把持，把港台的歷史性節目（例如香江故事，鏗鏘集等等）說禁便禁，隨即下架，公眾不得重溫觀看？在中國大陸，這樣的事情，不足為奇，香港還是在特區政府領導人口中，有一國兩制這回事，廣播處長怎可以如此蠻橫？那些節目是香港的非物質文化遺產，曾獲國際獎項無數，究竟在那一方面觸犯了一國的紅線？可笑可憐的是，今天公眾向通訊管理局投訴港台，要不是藍絲投訴港台利君雅，其他投訴一概無人理會，發動幾萬人簽名支持利君雅亦無用，通訊管理局已成為控制電子傳媒的工具，而不是公平公正的市場監管者。

以前市民還指望立法會內有議員為香港電台說幾句好話，現在立法會只剩下一班完善化後的議員，遵守兩個凡是。華國鋒在鄧小平復出前，指示兩報一刊（人民日報、解放軍報、紅旗）在1977年2月7日發表社論，「凡是毛主席作出的決策，我們都堅決擁護，凡是毛主席的提示，我們始終不渝地遵循」，大家只要看看清潔化後的立法會如何辦事，便能理解到兩個凡是的威力。鎮壓港台的行為便是從兩個凡是出發的。李百全不知在那一間大學畢業，他的文化深度，在最近的五四活動中表露了。唐青儀、徐英偉兩人在港台活動的照片、背景，竟有「文革發動」四個大字，令人驚異！這位處長在文革時還未出生，不知有無讀過文革史，或者不知何謂「文革發動」？徐英偉也是一名番書仔，留學加拿大、英國，對文革比李百全更年輕無知。這些人舉辦五四活動，在「文革發動」四個大字前拍照，由他們負責香港文化發展，嗚呼哀哉香港的文化文明。