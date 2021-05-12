adidas公佈今年首季銷售額，按年上升了20%，達52.7億歐元，勝巿場預期。純利由去年的2600萬歐元爆增至5.02億歐元。以地區計，中國區的表現是所有地區中最強勁的。銷售按年大增156%，達14.02億歐元。

雖然受抵制新疆棉事件影響，3月下旬起，adidas在中國的銷售表現呈現疲弱，但近期顧客的購買量開始穩步回升。所以adidas更上調了2021年的業績展望，預料第二季銷售增長將達50%。

我有運動習慣，所以平時最愛逛的舖頭之一就是體育用品店。adidas是我鍾愛的其中一個品牌。不過相信全香港最關心這個牌子盛衰的人肯定是陳奕迅。看到這個牌子在中國巿場屹立不倒，他心中是甚麼滋味呢？香港人做甚麼事都喜歡趕在別人前面，所以有「執輸行頭，慘過敗家」一說，連擦鞋都要擦得比人快。可惜，跟車太貼擦錯方向，結果也跟敗家差不多。

同屬新疆棉事件，陳奕迅單方面宣佈跟合作超過10年的adidas解約，新垣結衣卻在事件發生後出任H&M代言人，又怎麼樣呢？也就是一批娶不起老婆的酸民嚷着要換老婆，更多的網民對此表示理解。

更值得擔心的其實是陳奕迅跟老婆的關係會不會受影響？徐濠縈現在穿甚麼運動服飾和鞋子跑馬拉松？不過既然是潮流達人，肯定是人駕御衫，而不是衫駕御人，相信她穿上李寧牌應該也不錯。

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