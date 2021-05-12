特府設立竹篙灣隔離營，提供膳食，「檢疫難民」膳後上吐下瀉，原來特府光顧的膳食外賣供應商，每餐價格十六元，且以前有食物中毒前科。

對照特首年前在「禮賓府」召集的「腦震盪餐會」，據特首自己透露，「叫咗燒味、齋鹵味、豬仔包等，加上公館同事同埋禮賓府同事合力炮製嘅各式甜品，等大家腦震盪嘅同時，亦大飽口福」，還加上陳雲博士考證，其實同日尚有「麵包、乾燒伊麵、紫菜飯糰做主糧，主餐是廣東燒味，燒鵝、叉燒與燒腩仔，另外加上唐式素菜館的紅黃酸齋（染色麵筋）等」，熱量卡路里爆燈，同為香港人，確實令竹篙灣難民群組大有投錯胎之恨。

陳雲博學多才，還就特首此一「腦震盪餐單」，發表社會階級學術解析，嚴正指出廣東燒鵝為低級中產出身之人所嗜食，而且「是一次過滿足獸類的食慾」；而「叉燒是碼頭苦力碟頭飯的必備之物」。乾燒伊麵則是婚宴食到最後、賓客紛紛散席而逃」下一站為豬場飼料的「例牌名菜」。此食譜令人「以為自己去了一個泥水佬聚集的地痞茶樓午餐」，而一干特府高官的飲食口味「仍在七十年代的窮苦小孩階段」。

陳博士此見雖精闢，以今日左膠標準，充滿「食物歧視」，與英國人的「體育歧視」異曲同工——在英國的階級社會，上等人打欖球、馬球、曲棍球、看足球是勞工階層的嗜好，而董伯剛做了特首就說自己是利物浦足球迷，已經令我發出會心微笑。

陳博士的食物仇恨論說，沒有指出林鄭等是英國白人殖民主孕育出來的黃種AO，英國人本身就沒有飲食品味。中產階級的Sunday grill，在花園裏烤豬肉塗一點梨醬，香港土著精英「當家作主」之後，口腔的記憶也脫不了叉燒燒肉的基因框架，這又可以原諒。

若是做了法國殖民地，如前柬埔寨施漢諾親王，雖亦為黃種人，飲食品味必曾經法國人而開化。而粵人吃豬肉，不是叉燒就是燒肉，你以為可以學到紅樓夢裏的火腿燉豬肘，令梁實秋在「雅舍談吃」中猶回味到台灣？

以「禮賓府集思會腦震盪餐單」與竹篙灣十六元飯盒相比，明眼人一看，就知道其實質素相差不大（如兩者都缺了海南雞飯），雖然價格不同。當然，我希望竹篙灣的檢疫難胞，趕去廁所肚瀉時，發現提供的廁紙沒有輸入大陸的人面識別廁紙限額電子機制，指定每人只准用四格。