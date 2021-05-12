古語有云：隔籬飯香。「遠古」時代雞犬相聞，住在隔籬，即係親密意思，鼻子自備超級Wi-Fi，聞得到隔籬鍋氣，總覺得比自家味道好。

小時候就靠這樣，晚飯好像用了兩倍份量，一頓是吃的，另一份是聞的。當時若把這個想法說出來，一定給老人家厲聲喝止，神靈鬼物才用「吸氣大法」吃香，只是我更迷信《追憶逝水年華》說的：「當一個人不能擁有的時候，他唯一能做的便是不要忘記。」

從聞香經驗所得，點燃了一次難得奇香，就留在記憶裏，往後想省一點錢，不騙你，想一下當時情境，同一樣的味道就幽幽飄來；看到放那個香丸的罐子，其效亦同。

以前隔壁有兩道菜，做起來味道瘋傳。一是咖喱，一是煎鹹魚，我家很少做咖喱菜，恨不能立刻按隔壁門鈴討飯去。到吃下第一口咖喱飯的感覺，熟悉如久別重逢老友，到後來，反正機會唾手可得，跟老友反而漸行漸遠，不追捧也不抗拒。

現在高盧大廈居民，沒多少人知道隔籬鄰舍姓甚名誰，也沒機會體驗隔壁傳過來的氣味，噪音除外。

「隔籬飯香」已成舊聞，輪到「鄰座菜香」發作。不知有沒有幻想強逼症如我者，吃着碗裏的，眼睛盯着鄰桌的菜，如果給我一口嚐嚐就好了，有時看着彼此都有吃不完的，就想起《道德經》「天之道，損有餘補不足。人之道則不然，損不足以奉有餘。」我們要行天道啊，於是就想跟鄰桌協商，提出交換剩食，成為雙贏，也符合人道。我真的又認真想過，最後沒那個臉皮付諸行動而已。

如果非關口袋的錢，自己想吃的自己煮自己點，為什麼會有「隔籬飯香」、「鄰座菜香」現象？人總是想要自己沒有的，有了又不覺得稀奇；人總愛比較，只愛從比較分高下，活在武俠小說世界，不習慣從比較風格風情風味，培養分析能力。

至於「隔離飯臭」事件，營外人目測都不忍細看，餿味隔着圖片撲鼻而來。 回想一下，我們在苦難之中，最濃郁心靈雞湯，其實也是用「還有人活得比我們差」來自慰；這何嘗不是用無形之手撒鹽在別人傷口上？試着比較之前自家飯香與隔離營飯臭，與其內心撒鹽，不如出手幫人療傷吧。苦不能白白地受啊。