這是一單非常熱爆的新聞，編輯收到料卻滴汗如雨，不知如何下筆。

關鍵字如下。

「無牌按摩院」、「查牌」、「顧客」、「休假」。

年輕同事走過去，看到這堆字，忍不住插嘴：「寫乜啊？無牌按摩院係咪即係骨場一樓一？查牌係咪即係掃黃？顧客？係咪嫖客啊？」

老總怒目瞪視，大叫：「你懂個屁！你剛才犯了好大的錯！」

年輕同事叫屈：「我犯了甚麼錯？」

老總慢慢說出：「假新聞。」

「甚麼？我哪裏有假了？」

「哼！你憑甚麼說無牌按摩院就是一樓一或者骨場？」

「因為通常阿Sir掃黃都係會話去無牌按摩院巡察，而呢D無牌按摩院通常都係提供性服務㗎啦。」

「你都識講！係通常！係一般！而唔係一定！你唔俾嗰間按摩院全部都係正經婦女做按摩，只係個老細無攞牌，其實成間按摩店都係正經過正經㗎咩？」

「吓？咁都得？」

「咩唔得？依家D人去時鐘酒店唔一定係偷情爆房，可能只係搵個地方煲碟睇戲談心補習㗎咋。」

「咁寫咗話查牌，即係警察有行動啦，咁我哋追番當日警察行動有咩公布，有無拉到妓女，有無搜獲咩性交易用品，咁咪可以查到，呢間按摩店係咪提供性服務囉。」

「就算間按摩店賣淫，都唔代表個顧客係嫖客！佢可能唔知自己入咗黃店呢？佢可能一心純粹享受按摩服務呢？佢可能係出污泥而不染、君子坐懷而不亂呢？所以，如果我哋無片睇到個現況就話人哋係嫖客，咁都係假新聞！」

「老細，但以前做呢D新聞係直接好多㗎喎，一嚟就話佢偷歡偷情斷正，仲會由佢個人嘅行為帶落佢所屬政黨組織，總之就講到個個人都係男盜女娼，點解今次呢單，咁小心保守嘅？」

「你睇吓今次光顧無牌按摩店嘅顧各咩身份？」

「嘩！原來係國……」

「噓！我怕你講個全名都犯咗國安法！唔好輕舉妄動！」

「咁應該點寫？」

「官方點公布就點公布，唔好加多，都唔好減少。記住，寫多就變咗假新聞啦。」