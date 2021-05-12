天涯若比鄰的年代，詩人戴天離世的消息第一時間傳開了，俞琤也傳來了一張她、戴天及我的照片，這才驚起原來她為戴天洗塵請我作陪那夜是與他久別相見，想不到再別過竟成永訣。

胡金銓每介紹戴天總提他是真名成仁取義的戴成義，上個世紀七十年代後和詩人算是時有往來的老朋友了，詩人講話的方式有點欲言又止，似乎其中有玄機深奧有古講的那種，習慣了也就不會追問，其實沒有什麼下文，只是一種姿態而已。

但其人仍有太多詩中從未展現的幽默，譬如說起自己的婚姻，本來獨身主義的他娶了那位她父親醫好詩人鼻咽似癌症之後，戴問教我如何報答你？Rosemary說你就娶了我吧。他二話不說照辦了，如此爽快一言九鼎的男子漢成就了這一段幾十年至死方休的姻緣。

婚後的戴天依然像一個已婚的單身漢，從來多是單刀赴會，曾送過他幾次回家他總叫我把車停在遠處，並指着樓上那扇窗說：看吧，玻璃破了的那家就是，她老在窗口看，一不高興就打破玻璃……。也許詩人太誇張，但妻管嚴倒是真的，鼻咽好了，竟得氣管炎（諧音）也是命中注定。

人稱半仙如今已作古的高人曾批戴天命中有血光之災，來自一個喝醋的女人，詳情不甚了了，不敢亂說，但也虧了有此賢內助，移民後有車有房衣食無憂；又虧了當年信報老闆駱友梅，戴天額外稿費那些不用向戴太報帳的足可供馬本及雪茄。

又有友傳來半個世紀前一張舊照片，十個人原來一半已作古，夏志清、 胡金銓、王敬羲、戴天、淺水灣俞府之夜既是久別重逢頓成永訣，思之悵然。