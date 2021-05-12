肩負國家安全重任，去年獲頒「香港警察卓越獎章」的國安處處長蔡展鵬，在同袍近日一次掃黃行動中，被揭發光顧無牌按摩店，何止震驚十四億國內同胞，連海峽對岸的台灣，在防疫升級的戒備氣氛下，也廣泛報道這宗國安揸fit人幫襯「黃店」的新聞，這樣一搞，共產黨顏面何存？

香港警察本來已是眾所週知的辛苦，國安處就更背負千斤重擔。根據警方發佈的、肯定百分百正確無誤的珍珠都冇咁真嘅「真新聞」，國安處自去年十一月推出「舉報熱線」，短短半年已收到超過十萬條訊息。

平情而論，展鵬同志每天處理排山倒海的國家安全性罪行，壓力可想而知，公餘去「骨場」鬆一鬆，天經地義！阿sir揼骨都要道歉？天方夜譚！更何況揼骨啫，犯法呀？根據香港法律，無牌經營按摩店雖然犯法，但光顧者並不犯法啊。為什麼這件事會鬧得沸沸揚揚，瘋傳海峽兩岸呢？

按常理，警察掃黃意外發現同袍，依法紀錄在案，當事人其後被上司訓斥，就會冷處理了事。可是現在這位斷正的蔡展鵬，不單是堂堂特區第一個國安處處長，關乎國家形象，更是近十二年來連升五級的警隊「精英」，兼下任警務處長頭號大熱人選。如果說他這次「被嚴正執法」，還要被《南華早報》爆料，背後沒有更深層次的原因，學鄧炳強話齋，「係侮辱香港人嘅智慧」。

據文匯報2020年7月5日一篇報道（題為「國安處高要求 精英專才雲集」），保安局局長李家超接受訪問時說：「由於國安處面對的是國家級對手，必須壯大自己的力量，故對人員的要求極高，全部要通過國家安全審查，包括必須有良好品格、誠實可靠，而基於有關人選要處理高度機密，需要有搜集情報能力、分析能力、洞察力及判斷力，有關人選必須審慎挑選。」

警察光顧無牌骨場，算不算「良好品格」？蔡展鵬處長作為「名人」，有恃無恐落骨場，罔顧國家的尊嚴，算不算有「分析能力、洞察力及判斷力」？由這種精英專才任處長，可能「危害國安」，我是否要舉報？最後希望鄧炳強評論一下，文匯報發佈的是否「虛假訊息」？