主婦N太讀中學時，已係黎明大粉絲，日日要聽過黎明唱片先至肯做功課，後來放洋留學，在倫敦紐約工作兩年之後回港，以為佢飲過洋水，不會再迷Cantopop，點知唔係，仍然掛住黎明90年代模樣。

依家有女兒讀小學了，估唔到N太又會為Mirror發癲。一個月前，N太問左丁山識唔識Mirror，左丁山話：「塊鏡？蝦我唔識英文呀？」N太嘆一口氣：「你老到乜都唔知咯，姜濤識唔識呀？」姜中平就知道係邊個！姜濤唔通係姜中平個孫？N太話：「你日日睇蘋果，有冇睇娛樂版呀？」咁又冇喎！據左丁山所知，絕大部份老友先睇名采副刊，再睇A叠，然後睇馬經、體育，冇乜人睇娛樂版。呢版係畀太太團、少女團讀者睇嘅。

然後又知道Mirror在九展開演唱會，門票搶到瘋癲，轟動全港，甚至老鬼醫生何栢良都話最好搵姜濤打針、谷針，可見姜濤係當今全港人氣最旺盛之人，或者林鄭主持節目都想搵姜濤做嘉賓？細路仔唔會學老戲骨汪明荃咁政治化，在政治節目問政治問題啩？

上星期六，N太中午就出門去九展，佢揸住張VIP門票，可以入去睇綵排，同Mirror有近距離接觸，可以碰拳頭，N太有如觸電，幾乎暈咗，綵排後還有大把時間先至到演唱會開場，於是不少人坐穿梭巴士到德福商場，N太window shopping，聽到女店員話：「真係要多謝Mirror呀，商場人流多晒，呢期我地跑到數，唔怕老闆嚟嘈我地！」N太覺得九展開演唱會，帶旺德福商場，Mirror之經濟影響不容低估。後來入到演唱會，N太見到鄭裕玲大姐坐在第一行，毛舜筠坐在其他座位，但坐第一行係好辛苦嘅，鄭阿姐卒之與後幾排朋友調位，睇show睇得舒服好多。N太講得誇張，話場show精采絕倫，完全無廁所位，佢叫到喉都沙晒，回味無窮，十一點幾散場，依依不捨，盡興而歸。講到Mirror咁巴閉，不如打鐵趁熱，年尾聽講紅館有檔期，年輕人應該唔信邪，Mirror、Error，whatever一於衝上紅館啦！