香港公安頭目曾艷霜給屬下的通告說:「The display of a badge printed 警察勁揪 was for morale-boosting purpose(當時展示印有『警察勁揪』四字的徽章,旨在激勵士氣)。」A badge printed之謬,昨日談過,今日且說另一錯誤:for morale-boosting purpose。

按purpose(目的)一字,用來說「為軍事目的」、「為政治目的」、「為宣傳目的」、「為防疫目的」等等,那purpose須用複數形式,即使目的只有一個。例如for military purposes、for political purposes、for propaganda purposes、for epidemic prevention purposes等。同樣道理,「旨在激勵士氣」英文應說for morale-boosting purposes。當然,論文法,英文還可說for a morale-boosting purpose或for the purpose of boosting morale,一用冠詞(article)a,一用冠詞the,但這兩個說法都沒有for morale-boosting purposes那麼好。

又通告第四段說:「Should you have any query, please feel free to contact the undersigned(如有疑問,請與我聯絡)。」這一句的query也應由單數形式改為複數的queries。按any之後,應用單數或複數形式名詞,可依句子的意思而定。例如He will arrive any day now這一句,是說「由現在起,他隨時都會到來,但不知道是那一天」:「一天」是單數,所以day須用單數形式。但Are there any absentees today?這一句,是問「今日有沒有人缺席」,缺席者或不止一人,所以absentees用了複數形式。同樣道理,問人家有沒有問題,一般也用複數形式:Are there any questions?