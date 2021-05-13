戴天闊別香江二十多年回航，特地在陸羽擺了好幾桌宴請老友，奇怪的是同輩老友一個也沒出席；倒是後來董橋在上海總會請的主客是戴天，他可是真高興，那時董橋尚未出版文林回想錄，聽說詩人臨終前三個月，牛津出版社林道群特地把董文中提到戴天的那段E Version傳到多倫多，有人影印放大給在病床上的詩人看了；舊日友誼點滴寫得真是動人，兩位才子、兩條人生軌跡當年交會時互放的光亮，在病床上的戴天或會憶起退休後深居簡出的老友是如何的珍視這份舊日情誼吧。

回想起來，竟從未與詩人單獨坐下來喝杯茶吃餐飯講講話，總是一桌人鬧哄哄的，倒是曾做過好多回司機，又接又送的，還接過他幾次的order吩咐帶某教授或才子進馬場什麼的，還要負責對新丁講解一些賭馬秘笈，也許他心目中我比較在行吧。其他文友沉迷詩與遠方，只有俗人如我堪擔此重任，戴天也屬馬迷而且相信我研究出來的冷馬貼士，給他的獨步單方幾乎十次有五六次中，和詩人的馬緣尚佳吧，通常一不小心給貼士他人後就再也沒有交流矣。離開香港後也許他最懷念的是依然馬照跑吧，他的馬會戶口仍未取消呢。

在他臨走前曾送了一根枴杖給他，只因發現他有點不良於行，還叫他千萬別硬撐着，到底沒幾個朋友能像俞琤或駱友梅專車接送呀，後來看到俞琤臉書上那段記得戴天中用了村上春樹其中一句：要記得在大雨中為你撐傘的人……。 原來他一早已知當年十多歲尚未真正踏進江湖的她是塊璞玉日後必大放異彩，是最早給她發表園地的知音人。