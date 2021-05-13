五月十一日，壹傳媒召開員工大會，以我所知，主要為了回應一個可疑的訊息。那訊息我在五月五日看過，相信差不多每個蘋果員工也收到，不妨節錄部分內容，測試各位的閱讀能力和政治智慧。

訊息說蘋果有四個中層集體辭職，因為他們不約而同收到風：「話71之前，蘋果就會收皮，而到時不單止高層上身、even前線記者都會被捕。佢哋形容蘋果危在旦夕，話高層冇計劃疏散員工，所以以死明志，形容此舉以死明志，係『救蘋果救老總』。」以下是我的觀察：

一、訊息我不知道是誰寫的，但如果字面意思可信，作者該不是「以死明志」的「四烈士」，因為內文用「佢哋」稱呼四人。四人是否真的自稱「以死明志」，我無法查證。

二、日日都有人辭職，但辭職而能稱得上「以死明志」的實例不多。

你的志願是做某事，你也一直在做某事，忽然有人威逼利誘，要你不能再做那事，你不願屈服，卻無力回天，那時你毅然呈辭，才勉強稱得上「以死明志」（儘管這形容也未免浮誇）。

有線中國新聞組集體辭職，算是「以死明志」。《鏗鏘集》監製李賢哲，因為高層否決六四提案，並下令只能報道「民生議題」，覺得《鏗鏘集》已死，於是馬上呈辭，也算「以死明志」。但蘋果四人如何「以死明志」呢？

邏輯上，如果蘋果「四烈士」的「初心」是附和政府，「千祈唔好得罪共產黨」，而蘋果無法給他們一展抱負，那麼他們因而辭職，就可叫「以死明志」。否則他們在「蘋果危在旦夕」時敗走，最好聽也不過叫「明哲保身」，何來「以死明志」？新聞工作者用字該精準一點，否則就不專業。

三、訊息的用意明顯是打擊士氣、離間人心，讓高層成「罪人」。作者主張「疏散員工」，等於叫蘋果自行解散，最後卻說「救蘋果」，完全不知所云。按此邏輯，中共如果查封蘋果，應該可稱為「解放蘋果」吧。

肥佬黎已在獄中寫信，指出新聞工作是危險行業。受不起風險，離開是可諒解的，誰也沒資格要求別人。但將「明哲保身」包裝為「以死明志」，做逃兵還反過來指控元帥，恐怕就不是那麼簡單的事了。