續約寬頻，獲贈幾張一百元coupons（電子消費券），是間新開的網購店。貪小便宜上網望望，也百貨齊備。每次限用一張coupon，意料之內，我揀一隻$99的無線滑鼠，埋單，總數不滿$200要另付$88運費，開玩笑嗎？

滿$200可到門店自取，滿$300免費送貨，我對新字號欠信心，試驗性質，剔夠兩隻滑鼠=$198，加一包阿華田豆$2恰恰$200，即只須碌咭$100，相當超值。門店地點不少，我預期幾天後會往南區一趟，便選擇南港島線某站所在。

去到，巡視兩圈，不見該網購店，上網覆查，顯示的地址號碼是站內一間涼茶舖，亦沒發現該網購的logo，厚着臉皮問：「這裏有得攞貨嗎？」收銀阿姐默默點點頭。

生意艱難，網購店借涼茶舖做取貨點，涼茶舖樂得兼營抽佣，都算雙贏方案。但未免太神秘兮兮，舖面不見張貼指示，令我想起以前去士多要講句暗語方買到神油的掌故。古老當時興，這涼茶舖的確更符合store（貨棧）本意，或曰似辦館──名副其實代客辦貨。

「不過，」收銀阿姐續道：「我們今天未收到任何貨。」甚麼？Email寫明零時零分available喎？阿姐道：「諗諗都知，半夜三更，怎可能開門？」電腦鬼習慣偏偏如此。無辦法，我一場到南區，當然另有事情，遂約定回程再來看看到貨了沒有。

數小時後，打定輸數（我畢竟碌了$100咭啊），阿姐認得我，劈頭即說：「到咗嘞。」又臉現難色道：「先生，你訂了兩隻滑鼠和一包阿華田豆嗎？」是呀！阿姐指着紙皮箱並撳着tablet給我睇說：「實物三件到齊，通知卻只顯示你訂了阿華田豆。」咁都得？電郵死的，人是生的，兩個活人企咗喺度。阿姐嘗試致電網購office，原來，這類熱線不單顧客打不通，合作伙伴同樣打不通。終於，阿姐一拍心口道：「無理由有人專程只訂$2阿華田豆的。先生，你先攞走埋兩隻滑鼠吧，包在我身上！」愈發像昔日辦館的義氣掌櫃。

新經濟模式錯漏百出，靠傳統人情味才補足。原意宣傳，經此一役，當coupons用完甚至未用完，你認為我還會不會幫趁？

至於物流效率嘛，阿姐最後說：「兩盒大大紙皮箱，一盒放兩隻滑鼠，另一盒淨放一包阿華田豆，幾咁唔環保！」

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