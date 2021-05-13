揼骨揼出大頭佛，千錯萬錯不是阿蛇的錯，賴到冇嘢可賴，最後還可以賴替自己取名字的人，你聽聽張愛玲怎麼說：「舊時代的祖父，冬天兩腳擱在腳爐上，吸着水煙，為新添的孫兒取名字，叫他什麼他就是什麼。叫他光楣，他就得努力光大門楣；叫他祖蔭，叫他承祖，他就得常常記起祖父⋯⋯」既然光明磊落叫展鵬，有事無事釋放隨身攜帶的雀仔出籠，讓它在無牌按摩店自由飛翔，不過是遵從名字的呼喚，非常應份呀，比起辜負長輩（或睇相佬）寄望的反骨仔，人生實在完善得多──明明叫振英，不去振興大不列顛，為前事頭婆她老人家鞠躬盡瘁，反而蹲在香港天天數報紙廣告，指頭告了消乏不特已，還染得滿手油墨，太沒出息了，假如我係佢阿爺，必定長嘆家門不幸，一不做二不休用倔頭掃把掃他出祠堂，連豬肉都冇得分，等佢餐餐食龍蝦食到嘔白泡。

至於叫淑儀那一位，年過七十仍然不分春夏秋冬堅持打出兩條玉腿，誘惑重口味的渾水摸魚，已經與端莊儀態距離十萬八千里，拎乜手袋圍乜頸巾都於事無補，人家展朋鳥揼骨遭查牌同袍斷正，她竟然挺身而出護航，氣質和維園麻甩阿伯有什麼分別？講少句冇人話你啞㗎，今時今日仲話香港在普通法下有「無罪推定」，是否曲線落鄭姓妹妹面，究竟你知唔知有幾多人未經審判坐緊監，淑女暗裏也想變壞無可厚非，但係咪非要死得咁肉酸不可？指警方今次處理手法「證明執法部門秉公辦理，法律面前人人平等」，「咁做有助市民對公務員嘅信心」，如果不是高級黑，就是真心賤。