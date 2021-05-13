看過香港隔離營的食物相片，你敢吃進嘴裏嗎？不敢奢求色香味及營養俱全，但至少它們看起來必須像食物，對不對？可是香港的隔離飯，連「看起來像食物」都做不到。最典型的，應該是那份著名的「肉餅蒸飯」。如果不告訴你那是食物，你能看出來那是食物嗎？告訴我那是食物，左看右看我還是覺得那不是食物。

如果把下面的飯拿掉，你認為上面那塊長方形、半吋厚、泥褐色有黃色粒粒點綴的東西看起來像甚麼？根本就是一塊橡膠吧？可以用來揑握、練習手部肌力那種。又或者是一塊不規則圖案的地墊，放在門口摩擦鞋底泥塵。如果一定要說它跟食物沾上邊，那頂多它「生前」是食物。

有網民提及香港隔離飯每一餐的成本只有港幣16元，價格究竟是多少難以求證，但政府找承包商以「價低者得」為原則，卻可信程度頗高。抗疫措施一塌糊塗，疫情擴散的後果卻由納稅人承受。被迫送入隔離營，失去人身自由之際，還得忍受這種連劣食都稱不上，看起來更接近廚餘的東西，把人當作人了嗎？

最令人不解的是，如果大廈出現疫情，最符合邏輯的做法不是讓所有的人留在原來的地方嗎？這樣被隔離者可以維持原本的生活狀況，對他們的影響較小。而且對其他人也好。把有潛在染疫風險的人大規模遷移，是相當奇怪的做法。

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