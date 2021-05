現在才提到沒有母親的母親節,是不是遲了?只有愛得太遲,愛與思念從沒有過期,如果傷逝會過時,也許沒人會介意。

話說母親節當日,正要進醫院做定期體檢,排期滿滿,日子難訂,這不是刻意安排 。當時想,也好,保重身體,是她所願,也是回報她的行動。而眼看驗身種種儀器,就會想起一直不願意面對的場面,病床邊掛着生命指數顯示器,一切似在倒數中;與其逃避,身處其中之後,或者連這種回憶也變得可親。

當我躺在床上稍息,一向「不喜歡跟日曆做人」的前輩,傳來一段短片。聽到她招牌經典的聲音,念一首致敬母親的詩篇,如一股暖流,滲透虛弱的身軀,然後點點頭,向自己問候一下,再安然睡下。

在這裏不妨分享給活在思念中、或者珍惜至親的人:「當你走在街上時,她是樹葉的竊竊私語。她是你記得某些食物的氣味;你採摘的花朵,生活中的芬芳。當你感覺不舒服的時候,你額頭上會有她涼涼的撫慰。她是你一個寒冷冬日呼出的一口氣,她是你可以安然入睡的雨聲淅瀝,雨後彩虹的顏色;她是佳節良辰。你的母親活在你笑聲當中,她是你的家鄉,也是你第一個家。她是你邁出每一步所遵從的地圖;她是你的初戀,你第一個朋友,甚至是你第一個對頭人。但地球上沒有任何東西可以令你們分開。儘管時日流逝,物換星移,儘管今日,已經天人永隔。」

「你第一個朋友,甚至是你第一個對頭人」,真的,有時親近,有時因觀念差距而鬥氣。這首詩原是英文詩:《Your Mother is always with you》,應該是前輩翻譯成以上中文版。上網追尋,才知道是作者Deborah Culver放在臉書上紀念在聖誕節失去母親之後,累積多年情緒所寫下。經網民以至不同機構忙着流傳,忘了引述出處,作者一欄曾經冠上「佚名」(author unknown)。中文版那句「她是佳節良辰」原文是:「She is Christmas morning」,以紀念她最喜歡過聖誕節而在那天回歸天國的母親,大概前輩想將日子擴大到所謂大年大節而改譯。

有人在告別式引用此詩,也有人印在襯衫上,當然也曾安撫過很多「此情可待成追憶,只是當時已惘然」的人。有情人拯救有情人,但願無情之人,若還珍重親情,想到生你育你的母親,對待也有母親生的人,也能找回失去的一念之仁。