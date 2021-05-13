現在才提到沒有母親的母親節，是不是遲了？只有愛得太遲，愛與思念從沒有過期，如果傷逝會過時，也許沒人會介意。

話說母親節當日，正要進醫院做定期體檢，排期滿滿，日子難訂，這不是刻意安排 。當時想，也好，保重身體，是她所願，也是回報她的行動。而眼看驗身種種儀器，就會想起一直不願意面對的場面，病床邊掛着生命指數顯示器，一切似在倒數中；與其逃避，身處其中之後，或者連這種回憶也變得可親。

當我躺在床上稍息，一向「不喜歡跟日曆做人」的前輩，傳來一段短片。聽到她招牌經典的聲音，念一首致敬母親的詩篇，如一股暖流，滲透虛弱的身軀，然後點點頭，向自己問候一下，再安然睡下。

在這裏不妨分享給活在思念中、或者珍惜至親的人：「當你走在街上時，她是樹葉的竊竊私語。她是你記得某些食物的氣味；你採摘的花朵，生活中的芬芳。當你感覺不舒服的時候，你額頭上會有她涼涼的撫慰。她是你一個寒冷冬日呼出的一口氣，她是你可以安然入睡的雨聲淅瀝，雨後彩虹的顏色；她是佳節良辰。你的母親活在你笑聲當中，她是你的家鄉，也是你第一個家。她是你邁出每一步所遵從的地圖；她是你的初戀，你第一個朋友，甚至是你第一個對頭人。但地球上沒有任何東西可以令你們分開。儘管時日流逝，物換星移，儘管今日，已經天人永隔。」

「你第一個朋友，甚至是你第一個對頭人」，真的，有時親近，有時因觀念差距而鬥氣。這首詩原是英文詩：《Your Mother is always with you》，應該是前輩翻譯成以上中文版。上網追尋，才知道是作者Deborah Culver放在臉書上紀念在聖誕節失去母親之後，累積多年情緒所寫下。經網民以至不同機構忙着流傳，忘了引述出處，作者一欄曾經冠上「佚名」（author unknown）。中文版那句「她是佳節良辰」原文是：「She is Christmas morning」，以紀念她最喜歡過聖誕節而在那天回歸天國的母親，大概前輩想將日子擴大到所謂大年大節而改譯。

有人在告別式引用此詩，也有人印在襯衫上，當然也曾安撫過很多「此情可待成追憶，只是當時已惘然」的人。有情人拯救有情人，但願無情之人，若還珍重親情，想到生你育你的母親，對待也有母親生的人，也能找回失去的一念之仁。