近日大家都看到中國大陸多個地區的極端詭異天氣，風雲變色，立夏大雪、大雨、冰雹……滿街成河，一片狼藉。

武漢是重災區，天色突然變黑，白晝如夜，隨即狂風暴雨，樹木被颳倒，到處積水，建築物和車站都成了瀑布、水簾洞，雷鳴電閃，冰雹狂襲，室外棚子吹翻，房屋玻璃砸碎，車輛被水沖走了，人也沖走了……在劫難逃。

又是武漢，肺炎重創後仍多災多難。有學者念《韓詩外傳》卷二：「國無道，則飄風厲疾，暴雨折木，陰陽錯氛，夏寒冬溫，春熱秋榮，日月無光，星辰錯行，民多疾病，國多不祥，群生不壽，而五穀不登。」這《韓詩外傳》漢朝韓嬰所著，是一部由360條趣聞軼事、道德說教、倫理規範以及實際忠告等不同內容的雜編，並與《詩經》呼應。平日愛隨手翻翻《幽夢影》、《呻吟語》等，都是短小精悍名言哲理，得空看看《韓》書。

正想在網上查找時，忽見一段視頻，吃驚：——

武漢突然10級風雨，兩名工人懸在十幾層樓高的吊籃，進行洗窗任務，大風吹起，吊籃半空劇烈搖晃，一下一下猛烈撞擊高樓幕牆，像鐘擺像鞦韆般借力，一下比一下重，透過影片隱約見兩名工人，驚恐無助緊抓吊籃，旁人揪心不斷大喊：「當心！抓緊！哎呀——不要！快報警，沒救了……」20分鐘後吊籃緊急固定，二人在眾目睽睽下遇難。

我們全是死亡目擊者，十分難過。是天災，也是人禍——無力同情，因為「狂風暴雨」一旦肆虐，大家命運都一樣……