特府警方剛公佈六個月「國安法」的告密高達十萬宗，即爆出「國安處處長」光顧九龍深水埗非法按摩店事件，由英文南華早報午夜公布。此事殊不尋常。

既為國安處人員，午夜去按把個摩，我首先的聯想到深入民間收料、辛苦了這位蔡Sir。是半隻空杯子，還是半杯水，視乎立場和觀點。由非政治的生理角度，只要不是強姦，付足費用，警察也是人，完全沒有問題。

一切道德爭論，全是婆婆媽媽低端廢話，可以不理。看了張藝謀的間諜電影「懸崖之上」，就明白此事不簡單，嚴查的重點，是到底是誰放的消息。

以階級歧視的理性角度：非法按摩店的店主、女按摩員、清潔阿嬸教育低下，絕不會看英文報紙。按摩方直接向英文報紙告密的機會極低，除非一個可能：此非法按摩店，平時也有白人光顧。洋客與女按摩師平時Happy Ending，Happy出了感情。女按摩師與鬼佬和蔡sir，分別均是熟客，向洋人說漏了嘴，而該洋人是中情局人員，如獲至寶，遂告知洋文報紙內潛伏的自己人。中方若循此英文新聞之掛名寫作人姬絲汀·梁追查，一定知道。

但若機密不來自非法按摩店方，就複雜了。選擇一份英文報紙爆料，而不是全部已經親中歸邊的華文報（左膠一看就會拍桌子大罵是種族主義，哈哈，種族主義可高明呢），是聰明的計算：知道此事餵給任何華文報紙，總編輯和老闆一接到就會嚇得小便失禁，林鄭剛說要就假新聞立法，想想有幾個腦袋，絕對不敢發佈。

該英文報的老闆，三歲小孩都知道，不是香港一般生意人或馬來華僑。能排除一切阻力，奮勇刊登，與爆料的一方，早有含蓄默契。

由此推理，弗德烈·蔡是明年接任警務處長的人選，平時低調，倒下了，內部誰會得益？這還是小事。警方和國安法的形象遭到抹黑，損失的就是國家了。循此邏輯，涉及非同尋常的政治高層。

香港的親中陣營正呼籲林鄭特府要取締蘋果日報。此事若在「正常」時期，應由蘋果頭條刊登，很簡單：外國勢力勾結肥佬黎一齊抹黑警方。但現在卻與蘋果無關，證明即使一家蘋果關了門，還有另外的英文蘋果。以此政治邏輯，蘋果如果不關門，反而可以利用為針對南華早報的對家放料平台。

以為清除所有反對聲音香港即天下太平者，實屬智障。這裏頭是人是鬼？香港真是個複雜的地方。難怪大陸明眼的網民指出：當初以為立了國安法，香港會平靜，但看來不會，香港還是白區。即使「改善」立法會選舉，即使林鄭、警方，所有的傳媒都「愛國」，香港永遠是白區。