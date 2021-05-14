印度疫情持續燃燒，嚴峻得恐怖，目前全印有二千多萬人確診，近30萬人死於肺炎，數字一天一天上升……

富者早已逃出生天，大部份貧困賤民一起等死。瘟疫海嘯下，最急需的是藥物？病床？火葬場？——不，是只求果腹的簡單食物，和處理大量屍體的方法。一生一死，皆煩惱痛苦之源。

繼火葬場毀了，民眾因屍體擱不久，急急在露天地方集體焚燒，烏煙瘴氣。燒不及便堆放恆河邊，救護車司機還直接把屍體扔進恆河去，這也無法毀屍滅跡，因屍體在水中浸泡、發脹、腐爛，並隨水漂浮，令病毒蔓延四散，疫情惡化，不可收拾。

本來恆河是印度的「聖河」，但也是印度的「毒河」，污染程度驚人，人們將廢水排入，河岸貧窮土著天天洗澡、洗衣、烹煮、大小便、漱口吐痰、洗屍體、拜祭、祈福、燒屍……我去過一次，以後也不想再去；任誰沾一滴喝一口恆河水，一定出事，但倒下的多是外國人，印度人長期在垃圾和髒水中生活，習慣了細菌、病毒和厄運，免疫能力強，所以在「大壺節」百萬人聚集虔誠朝聖，無視疫情，結果超級播毒。

記得我有個印度小說《白虎》，多年前曾有大陸女導演很想拍，並且已有投資方，不過在討論劇本期間，覺得他們對魔幻愛情很「二手」和保守，欠天馬行空的創意，亦盡量磨合——後來中印吵架，邊境衝突、肺炎重創……生死存亡，還拍什麼電影？我也吁了一口氣，此後也不可能到印度去。

但希望毒中之毒的恆河和印度人，度過難關。