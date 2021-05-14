一罐狗糧賣多少錢？以前未養過寵物，沒留意，這星期上網查看，較便宜的是Pedigree牌子，HK$15.87，大狗一餐吃二罐，其他稍好一點品牌，由港幣二十多元至六十元一罐不等。被強制隔離在竹篙灣的居民投訴，政府提供HK$16一餐外賣，用來餵狗也不如，我本來不信，查證後才知道原來此事千真萬確。

做餐廳的有一個壞習慣，看到食物價錢，忍不住計算成本。十六元一個飯盒，整批送去大嶼山，有車費、燃油、外賣分配人力，然後加上工廠人工、租金、管理、電費、儲存、文書（與政府談合約也是成本），還有外賣盒、膠袋、膠叉匙，這合約周邊成本特別高，減除各種開支，剩下多少可以分配給食材呢？不要忘記，生意要利潤，每份賺2至3元很克制，也不過幾萬元，一層層扣下去，我懷疑能否有HK$8花在食材之上。

與行內朋友有一個群組，最初看到飯盒圖片，其中一張是又霉又黑的「粟米肉磚」，另一張是浮着怪異泡沫的醬汁意粉，我們的反應原文實錄如下：「咦，呢啲係乜X嘢嚟㗎？」、「係俾人食㗎，唔係啩？仲要食21日？」、「我做咗咁耐廚房，未見過咁嘅嘢。」、「監倉開飯好似好一啲，至少有件水果。」說真的，如果沒有文字說明，單看外形，整個群組猜不出是甚麼食物。後來新聞報導爆出$16元一份，大家嘩一聲，以為聽錯，這是八十年代末的學生餐價錢，第三世界城市指數，計一計，食物成本估計在六元至八元之間，驚天地泣鬼神呀，行內人識英雄重英雄，敬佩之心油然而起，立刻轉風向：「X，佢好X嘢，咁嘅價錢煮到出嚟要寫個服字。」、「係啦，公仔麵四蚊一包，雞蛋二蚊，都六雞，佢盒嘢裏面有肉有飯仲有幾片椰菜，超X咗水準，想點呀。」、「又係。喂，你話嚿煙煙韌韌嘅肉餅磚，會唔會係平時煮學校餐，剩低啲肉頭肉尾同下欄煮到起膠？唔係點解可以咁Q彈？」、「係喎，咁有數為囉。」今時今日用八元做一餐飯，竹篙灣這一仗，為香港飲食業寫下了新的里程碑。

比較之下，澳洲人落後多了。真人真事。上年七月，澳洲突然宣佈旅客入境要強制隔離，能夠證明早已買了機票的，新南威爾斯省政府免費送出酒店包膳食，我朋友帶着他升大學的女兒，在雪梨希爾頓酒店住了14天。是的，他們不用住隔離營，可以住酒店。第一天的餐單如下：午飯是雜菜沙律及牛肉漢堡包，晚餐是西蘭花煙肉暖沙律，慢煮羊肩配蘑菇燒汁，甜品為士多啤梨凍，及小吃薯片，第二天早餐是水果，乳酪，牛油果雞蛋酸種包三文治。之後十三天，主菜從未重複。我知之甚詳，因為朋友想不到有此禮遇，困在酒店很苦悶，早午晚三餐成了每天的寄望，難得質素甚佳，於是把相片傳過來分享。如果要挑剔，他說，份量太多，每次吃不完感覺浪費，有些時候二人吃一份便好。大家都是政府埋單，所以可以比較。慢煮羊肩配新鮮蘑菇，傻的嗎，還用來免費招呼外人，成本何止「粟米肉磚」十倍，所以說，澳洲這些國家，為甚麼會比我們香港窮呢，就是浪費，就是不懂變陣，對不對？

必須一讚，當初批出這合約的，是精英中精英，因為，一個普通正常人，怎能想到用八十年代的價錢去做菜呢，而且還找到供應商，超厲害，超讚。住在隔離營的刁民大力投訴，網上更有人問，政府是否很憎恨香港市民，這些負評，大可不必理會。天才往往被人誤解，「粟米肉磚」及「泡沫意粉」，無論在外形及價錢上，絕對是香港飲食事業的重大突破，尋常百姓，真係識條鐵咩。