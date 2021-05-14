昨日提及的「蘋果在71收皮」訊息，文末還有個不知誰加上去的「附註」，彷彿脂硯齋批《紅樓夢》，深得原作者的用心：「唔知可唔可以咁理解，好多大佬都知呢度會堅摺，但啲大大老細根本就唔理得咁多，根本無諗過班細，亦都無為班細考慮，所以班主任決定集體請辭，逼蘋果自動執笠，至少賠足畀啲細先。」

「唔知可唔可以咁理解」？梗係可以啦。一日最衰都係肥佬黎，有錢唔賺，有共唔奶，竟然大嗱嗱幾億幾億真金白銀攞嚟燒，以一人之力，對抗碩大無朋的國家機器，弄得現在身陷囹圄。肥佬黎的確沒為班細着想，想起李怡去年有篇文章，提及一件肥佬黎軼事，令我閱後久久不能忘懷，原文是：

「有一次他以前的好朋友到台灣找他，說中共邀請他去訪問，他可以到中國去辦報，說除了政治新聞不要碰之外，娛樂新聞、體育新聞、社會新聞都可以隨他去辦，中國經濟處上升階段，一定賺大錢。他聽到後，即打電話叫保安上來把客人送走。他後來向我解釋為甚麼做得這麼絕，為甚麼不好言相送，他說他其實是害怕，怕自己經受不起誘惑，而放棄了與權力保持距離的原則。」

當年肥佬黎只要一點頭，在大陸插旗，今日壹傳媒榮華富貴享之不盡，蘋果上下員工個個發大財，怎會落得今天境地？但肥佬黎「根本無諗過班細，亦都無為班細考慮」。咁衰嘅老闆，蘋果員工早就應該良禽擇木而棲，集體辭職「以死明志」，何必猶豫不決拖拖拉拉，為那班連自身安危也拋諸腦後的大大老細送頭呢？

至於那群傻更更死守蘋果，不敢「以死明志」的懦夫，我想跟他們講一個《閱微草堂筆記》的故事。曹某人在朋友的書屋借宿，友人警告他有鬼，晚上不能住。曹說不介意。夜裏果出現一隻披頭散髮伸舌頭的女鬼，曹向她說：「依然是頭髮，但稍亂；依然是舌頭，但稍長，有什麼可怕啊？」鬼於是把自己的頭摘下來放到桌上。曹笑道：「有頭我也不怕，何況無頭？」鬼技窮，就自己消失了。

驅鬼唔使用劍嘅，只要你有腦，就不必怕藏頭露舌的鬼。