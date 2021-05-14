首任國安處處長蔡展鵬因為光顧無牌按摩店，被勒令休假一個月候查。事發差不多一個月，事件才曝光，證明國安處處長長期不返工，國家同香港都好安全。

剛跟白姐姐歡度「母親節」的謝律師認為國安處處長光顧無牌按摩店，等同衝紅燈，不值一提。

也有其他律師透露，所謂無牌骨場，是指由異性按摩師做全身按摩而沒有領取按摩院牌照的場所，相關的牌照由警務處發牌。國安處處長明知骨場無牌經營而光顧，有可能會觸犯公職人員行為失當的刑事罪。

哪個律師的意見更專業，作為花生友，我無從判斷。不過我對蔡先生一點意見都沒有，相反，他為香港人提供了一日的快樂，我由衷感激他。

讓我深感震撼的，不是蔡先生幫襯無牌骨場，而是他幫襯的地方那麼「接地氣」，以他的身份與收入，不管是拍拖也好，醫腰骨也好，出火也好，都不可能在那樣「下三爛」的地方出現，那種地方，在我想像中，出入的顧客應該是屯門阿伯、天水圍阿叔，怎麼可能是身嬌肉貴的國安處處長？所以看到這則新聞，我第一個反應是倒吸一口氣，感嘆道：「清官啊！」情形就好比是你在街邊檔吃着港幣十元一串的炸豬大腸，一抬頭，看到站在你身旁的食客是林鄭。

香港竟然會出現一個接地氣的國安處處長，跟屯門阿伯志趣相投，真讓人感動。

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