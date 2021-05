世道紛亂,豺狼當道,一街狗賊,包括酒賊。

電騙的手法層出不窮,電話騙案以外,還有電郵騙案,你看一名老太太可以被騙去2.8億,便知這門勾當豈止可以創業興家。

英文的統稱曰:Phishing(網釣法),指”a cybercrime in which a target or targets are contacted by email, telephone or text message by someone posing as a legitimate institution to lure individuals into providing sensitive data such as personally identifiable information, banking and credit card details, and passwords”。

伎倆不外乎假扮成一個官方可信的機構,透過電郵、電話、短訊聯絡騙財目標,詐取私人資料如銀行及信用卡詳細及密碼等等。大家看《警訊》長做長有,便知道再老土廉價的騙術,永遠都有大腦曠工的捧場客。近日有美國網絡保安公司發表報告,指葡萄酒相關的電騙,出現前所未見的蓬勃景象。

自從肺炎疫情爆發以來,有見大型商業的virtual tasting、網上購買葡萄酒的生意越見興隆,交易銀碼又越來越大,鯊魚式老千聞到血腥味了。

報告指出用Merlot、Pinot、Chardonnay及Vino等字登記的新網站,忽然海量增加,由去年二月起一直激增至五月的高峰,一個月內便有12400個新增的葡萄酒域名網站,是疫情前的二至三倍。

本來,這些老千網站都是針對一些目標水魚,讓他們點擊廣告從而賺錢,又或者騙他們買些可疑的葡萄酒相關產品吸血。也會刻意收割些電郵地址或個人資料,把數據賣給地下討論區,一般稱為“the Dark Web”。

現在亦有些騙徒是B2B的,專門向公司而非個人下手。他們會誘騙受害人匯錢到指定戶口作商業用途。是零技巧、絕無部署及戰略可言的,一句「你老闆訂購了這些葡萄酒,請付賬」,而你又信。可能見是從一個「XX Vino」網站傳來的郵件,便即信無誤。(暈)

網絡保安專家有5大建議。第一,先檢查清楚網站名、電郵地址及內容,道理簡單如有人按門鈴,你都先看清楚來者何人才開門啦。第二,騙徒經過多年的進化,易容術也有進步,另一防騙護身招式是:「有咩事,唞啖氣先」。別人給你什麼link,先別去click,唞啖氣先;送你什麼天下無敵筍到噴血的優惠,先別尖叫,唞啖氣先,想想生父貴姓,衝動會做錯很多事。凡收到什麼可疑、生面口的外來電郵、短訊、電話,敬而遠之。Unusual Sender,從來是電騙五大警惕之一。

警惕之二,附件(Attachment)。不是你預期收到的,別打開,隨時是病毒或勒索軟件來。

警惕之三,連結。好心咪見到link便強迫症一樣亂click盲click,陷阱是留給大意的人的。

懶急咁,警惕之四。為了騙你,怕你有second thought,壞人愛「賣急」。催逼你急急反應做決定。短時間內不買便停售、不快處理便刪掉你戶口之類。全部唔使急。大機構通常給用戶很多機會空間,不會輕易趕客的。

最後,too good to be true,警惕之五。「咁大隻蛤乸」,仲要靚又肥,會否隨街跳完再送上門等你中獎?過份美麗的,多是妖精的包裝,施主,回頭是岸。

前幾天,見有面書專頁竟推出Salon Cuvee ‘S’ Le Mesnil Blanc de Blancs大平賣,「588蚊/箱(7支),前100名落單仲送高跟杯一套」,去按摩仲送車送樓乎?!如果你不認識,那是等閒4千元一瓶的法國高級香檳,如今一嚿水唔使,唔好玩啦。更奇怪是,不告訴你年份,一箱7支。咁零丁?不是慣常的一箱三瓶、六瓶、12瓶裝,竟然是7支?!

你又信牙?但凡有無法相信的美好出現,我第一件事會先照吓塊鏡,問:點解要咁益你?然後靜靜無塵,出返去人間當冇事發生,繼續呼吸污濁的空氣。

電騙,又不是高智天仙局,它的千秋萬世永遠成功,總多得一個裏應外合的同黨,放清兵入關:你自己。