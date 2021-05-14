這兩年發生太多大事，破壞了港人自律神經系統，也損耗了大量用詞的壽命。不是張志剛惡鬥湯家驊所說的過期，正是說得太中，一講再講，講出一級粗話最基本需要，原來都很「老蕭」。

只怪罄竹難書成語不成了，「指鹿為馬」，趙高也沒讓群臣說那匹馬有角，管有無限攻擊性武器，拖出去煮成美食。「焚書坑儒」，指令至少非常清晰，什麼書可以保留，什麼書只限官方收藏，紅線不至於變幻才是永恆。「六月飛霜」，就竇娥一個人一宗官司而已。

四字詞一言難盡：習非勝是、黑白顛倒、無法無天、世風日下、 妖魔橫行、邪不勝正，秋前算帳、民不聊生，每一句都等於上一封萬言書。諺語俗語套語也用殘了： 比荒謬更荒謬、最黑暗的一天、沒有最，只有更， 再說下去，就變成嘮嘮叨叨老人家，人沒麻木，但耳朵麻木了。

至於粗口，無非天問，問候人家母親，人家母親一則聽不到，二則禍不及家人，三則認真付諸行動，也是苦差一宗。廣東粗口罵特權人士，也會成罪，安全又一言足以蔽之的廣東俗語，生命力堅韌過蜚蠊，入肉過骨場按摩。

中立藍衣師弟論港人港事，說到不平處，我忽然《紫釵記》上腦，梁醒波的黃衫客上身，大喝一聲：「可怒也，天下負心之人，何解殺之不盡Ah！」藍衣師弟隨即爆料，話說某私人機構，因為不接受某某申請正常商業活動，理由不成理由，雙方心知肚明，主事人「審查」過某某代表公司家宅，辦活動有過不良紀錄，此不良者，只是參與活動的人當中，曾經有一位公開講過：「邪不勝正」。

我先怒吼：「咁都得！」氣平之後，易地而處嘛，就說：「算罷啦，六師弟，怕惹麻煩是人之常情，自我閹割也由此開始。本來每個人都能在自己崗位上謹守做人原則，就不會讓白色恐怖有瀰漫機會。如果你是某機構話事人，哎呀呀，沒有啦，你我不是這樣的人，唔駛驚到咁，最恐慌的就是驚慌本身麻。」

藍衣師弟頂我撞我：啊！老人家，咁都得out啦，以現況來說，應該係咁L樣都得，咁都得即係大驚小怪，未見過香江新世面， 用廣東話講又唔夠有力，得字入聲，沒尾音，沒餘音嫋嫋不絕如縷聲效。最貼切就係「駛唔駛咁啊」，個「啊」字可以拉長，用來形容胡志偉奔喪、地鐵保安壓頸、公務員變交換生，數之不盡事件都通用，簡直百搭百中，又有把世事看透但係又唔化嘅稜角，哎呀呀，中大宿生唔打疫苗就躝屍趌路，駛唔駛咁啊？