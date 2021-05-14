近日網絡瘋傳有一句話：「普通人就國安法，國安人就普通法。」

無論國安一哥在無牌按摩店內，有沒有展鵬亮劍、你是風林火山焦灼焚身也好，或是壓力太大腰痠頸痛也好、甚或東廠西廠權鬥設局陷害也好，香港人不會可憐你。葉劉淑儀為警察說話，謂秉公辦理處理得好、謂普通法下無罪推定，更是麒麟點睛，把香港的荒謬聚焦得活靈活現。

拖延個多月被爆料才勉強承認，不叫開誠布公；簡單事件查個多月未有結論，肯定事有蹺蹊；一哥見記者要再三追問下才確認蔡展鵬大名，也是心裏有鬼。

「無罪推定」更是荒謬絕倫，47人初選案，只因為選舉搞協調想贏，再利用《基本法》明文規定想逼政府接納民意，一大群專業才俊有心人，未審先坐監；好些人被控，還未定罪，已被政府停職處分。今日香港，順我者無罪推定，逆我者未審先判，乃法律武器的新編使用說明，公道嗎？

民建聯主席李慧琼一位前助理，以福袋選舉舞弊，誘使選民在九龍西補選中投票給黨友鄭泳舜，罪名成立，法官批評被告極力維護幕後人。李慧琼劃清界線，謂不知情，謂與其辦事處職員無關。身為一黨之主，也是其僱主，面對職員的違法惡習，豈能隻眼開隻眼閉？你如何問責？幾時徹查誰是幕後主腦？

一個黨不要臉，選舉又保證了自己永遠贏，無人能奈你何。不過庶民不會忘記，早前建制派的落選區議員選舉呈請，憑民主派對手漏簽幾份申報文件，都可以推翻選舉結果，今次賄選證據確鑿，鄭泳舜勝出的選舉結果理應撤消，處事要公道，政府在等什麼？

還有海關搜查黃店阿布泰百貨，謂缺標籤，香港人也不要善忘。全港記者當天協查海關到其他商舖搜證，主動報料，標籤問題全港商舖都有，海關幾時做嘢，以表清白，自己非選擇性執法？一個月有多了，海關龜縮，無大動作，店面找不到，就去貨倉搜吧，現在海關擺明我就是玩針對，什麼法律面前人人平等都是狗屁。公道嗎？

惡人當道，歪理橫行，但傳媒不收聲，怎麼辦？於是警務處長抓着一丁點失誤，祭出「假新聞」伸手要管；一切如實報道了，如何搞傳媒呢？就指控你煽動，其實林鄭月娥佔領大氣電波，宣揚「完善」選舉制度，把私相授受近親繁殖說成「更有代表性」，都是最無恥的煽動。

香港人一向容易滿足，所求者，惟「公道」二字。今日無道者橫行，裝模作樣、趾高氣揚。香港人看在眼裏，這種怨恨，一生一世。