聽完N太追星，為Mirror瘋狂之後，左丁山覺得係時候香港要出現新一代偶像咯！張學友、劉德華、黎明、郭富城四大天王自上世紀九十年代興起後，至今仍是紅館霸主，後生一代只有陳奕迅可以挑戰，但陳奕迅都步入中年啦，年紀同N太差唔多，香港啲年青新星去咗邊？等咗咁多年，卒之有Mirror出現，希望佢地能夠維持起碼十年八年，乘勢帶起更年青一代。

廣東流行歌自70年代初由許冠傑帶起，續現了羅文、張國榮、葉振棠、葉麗儀、梅艷芳、甄妮、譚詠麟等等，之後有四大天王，樂隊有Beyond、太極、達明一派，締造了香港流行文化黃金一代，充份顯示香港人之創意及活力。1997之後，新人漸少，梁朝偉至今仍是大明星；香港創作力呆滯不前，孰令至此！再講又要畀特首講話係政治化咯，無論如何，有位老婦伍小姐話過，放棄一代年青人，殊不知老人家有乜資格放棄年青人？當姜濤老到麟伯咁樣之時，麟伯一代已無人記得。

Mirror佢地紅咗，最近電訊盈科（008）開股東大會，曾經年輕過嘅主席中年人李澤楷表示：ViuTV在過去一年無論收視及廣告均有所上升，第一步係注重年輕人方面做切入點。好多人講過畀左丁山聽，今天之年輕人嘅電視台係ViuTV，TVB係老人家電視台（特別係女長者），N太睇ViuTV，佢奶奶睇TVB，市場有明顯分別。前些時中大師弟渾水在蘋果寫過，錢在老人家手上，覺得TVB可能冇口碑，有實惠。

渾水年輕得緊要，在中大比銀行見習生Y（現已成為年青賓架）還要低一年，但已經成就非凡，好快就會將左丁山呢類中大老鬼淘汰出局。渾水觀察得啱，老人觀眾嘅荷包有錢，年青一代嘅講實力係差啲嘅，但渾水係中大經濟系師弟，知道有一個概念係「消費傾向」（Propensity to Consume），老年人在今時今日香港，連滙豐都會唔派息嘅時代，唔輕易打開荷包使錢嘅，其消費傾向會低過年青一代；年青人有大把波鞋T恤運動用具要買，左丁山一類人早已買夠，點會再輕易入貨。廣告商在電視台賣廣告，要留意呢一點。美國電視收視率調查，除咗講整體人數，還要講年齡分佈，有正確demo（25-54歲觀眾）先至係好嘢，60歲以上觀眾係有多啲可支配收入，但會否消費就是另一回事！