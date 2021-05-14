全球氣候，當初說是暖化，後來發現數據不足，改稱因為碳排放而出現「氣候變化」。後有所謂綠色能源的經濟金主，拜登左膠政府全力推行，建立「美國綠色霸權」，限令二〇三〇年之前，全球碳排放減少百分之五十。

第三世界國家當場哇哇亂叫：西方富裕國家減碳目標，沒有顧及第三世界貧窮國家的境況。定下一致標準，對貧窮國家不公平。

到這個「減碳歧視」的骨節眼上，西方一向鼓吹平等的左翼，就遇到了邏輯的盲點。確實，歐美富裕國家工業革命一早起步，人家第三世界包括中國，正當英美燒煤的火車已經橫貫歐美大陸，拼命排放廢氣，大清國義和團還在用神打來應付洋槍炮，北京胡同還在點油燈。要第三世界和西方白人帝國主義一齊遵守同一減碳目標，這是一種綠色的欺凌。

然而由帝國主義的角度，也可以駁斥第三世界的奸詐和抵賴。第二次世界大戰結束，第三世界民族獨立，至今已經七十年。七十年當家作主，已經有足夠的時間讓你脫離貧窮。第三世界國家若到了今天還哭窮，證明第三世界沒有資格脫離殖民帝國主義。因為若非洲今日還由英法統治，非洲的減碳額就歸於英法兩國的名下，是西方的責任，到時富裕國家集團自行內部行政立法監督，就少許多囉嗦，效率一定比現在好。

尤其鄧小平當初對英帝國主義的戴卓爾夫人豪氣拋浪頭：「英國人做得到的，中國人也能做到，而且比英國人做得更好。」那麼英國人能在二〇三〇年達碳減排的目標，中國若也做到同樣減排量，甚至人均減得比英國更多，就能證明鄧小平不是一個大話精。

全球一致努力減少碳排放？就像左膠遇到一次又一次的恐怖襲擊，一次又一次的點蠟燭、獻鮮花、手牽手高唱大愛包容。蠟燭光不會燒死拉登，大愛歌曲也不會唱死塔利班。伊斯蘭國不斷在歐洲放炸彈。

川普上台，對恐怖組織基地一通轟炸，伊斯蘭國就沒有恐怖襲擊了。

以此類推，第三世界照樣碳排放，你吹咩？萬事都答應，在瑞士巴黎紐約開氣候會議，第三世界國家官僚樂得不斷乘商務或頭等客機來出席，五星酒店加米芝蓮膳食，陪美國的前國務卿兼「氣候沙皇」克利（John Kerry）吹水，吹畢抹嘴巴拍拍屁股走人。

到了二〇三〇年，碳排放還要加倍，就是不遵守協議又如何？氣候沙皇難道向各國出兵追究賠償？真正的沙皇尼古拉二世還真的對日本掀起過一場日俄戰爭，親自帶兵參與第一次世界大戰。那個掃把八字眉將一對眼睛壓得睜不開的克利，以為自己真的是沙皇乎？