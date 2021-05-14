非常慚愧，鹹濕歸鹹濕，我對按摩完全不過電，好此道者眉飛色舞盛讚的「鬆一鬆」無福消受，只擔心來歷不明的技師使蠻力亂按一通傷及筋骨，所以堅抱錫身主義，攤在床上任踩唔嬲那款，更是聽到都驚，從來不考慮做砧板上的肥肉。朋友圈中各種程度的骨精強都有，由打游擊幫襯黃店到師傅定期上門服務不一而足，看他們大難不死重返人間，臉上每個毛孔填滿八十年代流行的形容詞「疏乎」，唯有羨慕嫉妒恨。國安一哥光顧骨場撞正查牌事件曝光後，具歷史感的港胞摷返幾年前一輯《警訊》與眾同樂，警方詳細解釋無牌店按摩尺度，透過搞笑方式教育市民，雖然演員的演技唔湯唔水，而且男賓欲仙欲死之際發現魔術手原來是同性不禁花容失色的橋段有懼基之嫌，此曲到底已成絕唱，物是人非之感油然而生。

《蘋果》報導益智的這輯《警訊》，標題「異性按膊頭以下膝頭哥以上須領牌」認真抵死，劍指什麼部位，畫公仔毋庸畫出腸。最大的刺激，當然是發現男揼男不必牌照，基佬難免發嬌嗔：「早又唔出聲，等我仲以為犯法，途經架步唔敢上樓㖭。」網開一面益同志街坊，跡近三年不逢一閏，本應開香檳慶祝，無奈性別政治正確的「左膠」敬酒不吃吃罰酒，立即控訴條例歧視同性戀者：女按男不能跨越雷池，點解男按男又得，熟手男技工收額外費用替客仔打飛機，一樣是不道德交易啊，豁免按摩男，不就等於不承認男男相親是性行為嗎？咦，阿蛇去無牌店，為什麼沒有人追究提供服務的是異性抑或同性，若果係後者，不就一天都光晒，名正言順冇犯法嗎？