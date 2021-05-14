上篇提及，樹仁新聞系兩女生訪問我。第二條話題關於狗仔隊。

業界不少人曾參與其事，甚至有攝影師自認狗仔隊鼻祖出書，但我敢說，誰也不是，因為太多始料不及。

溯本尋源，相傳，退休報業大亨向新進報業大亨教路：「假設香港最受關注的明星大約五十人吧，各派日夜更跟出跟入，也就一百個記者吧。大人物總帶些秘密，不愁挖不出來，不愁銷路。」意即，狗仔隊原意起用一批非紅褲子出身、與藝人沒交情的偵探，以跟蹤方式揭秘，與傳統娛樂記者圍威喂夾料大不同。像1995年《壹週刊》飛赴沙巴直擊梅艷芳與趙文卓秘密拍拖，直書不諱，從前諗都不會諗的。當時我只初入行寫副刊，已感到翻天覆地。

實際操作起來，名氣圈說細不細，盯死五十個未必有事發生，再擴闊名額又人手不足，不能一味守株待兔，轉而接情報選擇性出擊吧，情報何來呢？還得靠娛記收風。娛記情義兩難，有所留手，足以削弱狗仔隊威力。演藝人被惹怒，1995年曾發生「72小時封嘴行動」，事件短暫，但廣義封嘴至今未結束，TVB至今杯葛壹傳媒。

說到對抗性，叫得名人，寓所高度設防，名車肯定快過狗仔隊架錢七，跟條鐵嗎？私隱權高張，影到室內亦唔刊登得。

每日每星期石頭鑽血，為求供應穩定，變回與藝人合作──恕我直言，後來大部份都屬假狗仔隊故仔，事先與藝人或其助手夾定在哪裏出現，做某件事，以達成某目的，典型如去睇樓，順勢幫發展商宣傳，順勢介紹藝人忙啥新作，省時省力，一舉幾得。唯一唔得是讀者並非傻瓜，漸漸厭棄。

這時，網絡接力。以「安心事件」為例，許志安雖紅，應該不入五十名單之列吧，黃心穎更不在話下，好哋哋跟他們把鬼？收風的話，資深娛記可能聽過傳聞，但論到要擺重兵，事前無諸葛，恐怕捨不得抽調啊。終於，什麼都不用做，由的士車cam報料給《蘋果日報》，天眼恢恢。

假如那的士司機自行把「安心片」上載YouTube，可能推不廣，可能大眾根本不信。潛移默化，大眾依然習慣經過大傳媒才謂之真。素人報料，加上記者fact check/跟進/包裝（當然更多要淘汰），將是今後娛樂breaking news的新生態。

如何？所以我說誰都稱不上狗仔隊鼻祖，從一開始便屢次改轅易轍，過程幾許人推動過、影響過，其實共業，正如歷史巨輪，沒創造者可言，身處其中，驀然回顧一下而已。

我饒舌了，不知兩女生明白否？

yuekakeung@gmail.com 隔星期六刊登