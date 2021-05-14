前幾日去了周小龍位於荃灣的Chickeeduck分店，這是店子遭國安處搜查後的第四天傍晚。門口一條人龍大約三十幾人，有後生仔、有中女如我，也有大叔阿嬸，可以說是一個完整的人口結構圖。這還不止，人龍裏有個三十出頭的德國人，他說自己看Twitter和港台英文新聞，知悉店子出事，故來撐場。德國人曾於上海工作七年，說一口流利普通話，他於2019年轉移陣地來港，是因為「受不了大陸朋友都是小粉紅，完全沒有獨立思考」。他本打算在香港長期發展，但經歷這一年之後，就再沒有後來了，「傳說中香港是很好的地方，可惜我只有機會看到她的沒落。」

一條人龍中隨便找人聊聊，就能呈現一個時代的故事；在店子外隨便舉機影一幅相，就能見證一種香港人的姿態；如果我們的命運是一座山，現在肯定是走到最嶙峋的邊緣，才會每次呼吸都彷彿充滿變數，行每一步都好像是錯。

店子門口擺了一個巨型的白色石膏像，她戴上頭盔、眼罩和豬嘴，這種裝扮曾經佔領過大街小巷，事到如今卻成為禁忌和罪證。狹小的舖位擠了好幾十人，我站在周小龍身後好一會兒，看他靈巧地接過客人所買的T恤，再把燙章加熱印上去，有人一印就是四、五個：香港人、HongKonger、Chickeeduck、be water、兄弟爬山等，都是熱門之選。

我買了兩個杯墊和兩個鎖匙扣，上面印着《暴政》一書所總結的二十個教訓的第一個：Do not obey in advance──不要先於暴政，就自動馴服。這幾個字作為掛飾容易，但真正身處極權時，要實行很難，而且代價不明。太平盛世時我從來不買這些無謂的東西，惟當世界崩潰時，一個匙扣都可以是一下鐘聲。