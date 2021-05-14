凡事追源溯本。英國伊靈製片廠（Ealing Studios）出品的名片”The Ladykillers”（1955年，港譯「賊博士」），劇情構想奇幻；五個大賊佯稱業餘音樂家，租借獨身老太太的房間做大本營，計劃械劫運鈔車，無奈事情敗露，賊黨打算將老太太滅口，誰知道陰差陽錯，五個大賊在一夜之間互相殘殺，老太太反而胡裏胡塗逃出生天。編劇的William Rose宣稱劇本來自一夢，這其實是編劇放的煙幕；既然是夢，也就無理可論，無跡可尋；但是電影中的一隻鸚鵡卻洩露了天機。

老太太第一次上警局之後回家，向家中的三隻寵物鸚鵡道安，其中的鳳頭雪衣只是回了一聲：「Pretty Polly！」這就給我提供了線索。“PrettyPolly”是一首英國民謠，有多種版本變調，其中一個說的是少女為精靈武士所騙，隨他私奔，而精靈武士卻志在騙財騙色，並要將她殺死，幸好她有一隻足智多謀的鸚鵡，助她反敗為勝，幹掉了惡棍，平安回家。「賊博士」的情節和這民謠頗為相似，只是少女變成老太太，轉為效果滑稽而又諷刺的黑色喜劇。在民謠和電影裏面，鸚鵡都同樣地扮演了重要的角色。

老太太的亡夫是個海軍上尉，死前給她留下了四隻鸚鵡，後來只剩下三隻：非洲灰鸚鵡Admiral Beatty，彩虹吸蜜鸚鵡General Gordon，還有鳳頭雪衣鸚鵡Mildred。Admiral Beatty是虛陪一隻，沒有本傳。General Gordon不肯吃藥，老太太請廢青哈利幫忙按着，結果反被咬了一口，痛澈心脾。General Gordon大樂，連聲叫道：「Swab the decks！」這本是水手清洗甲板時叫的口號，另含不文之意。可見鸚鵡之為物，輕易碰不得。至於Mildred也者，即溫柔的力量。Mildred正是老太太的影身。Mildred和老太太一樣，喜歡聽Boccherini的弦樂五重奏小步舞曲 ，隨着樂曲的節奏在站架上搖曳生姿，悠然自得。老太太名叫Louisa Wilberforce；Louisa，武士也；（妙的是荷拔林飾演的賊和老太太同名，叫Louis；更妙的是Louis最痛恨老太太。）Wilberforce裏面也藏了力量。因此這老太太看似老邁羸弱，卻實非等閒之輩，最微妙的地方是她對自己的威力渾然不覺，正如真正有道德的人從來都不會將仁義道德掛在嘴邊。大智若愚，大勇若怯。老太太倒也並沒有怯的意思；矮小的她將五個大賊當作犯錯的孩子一般來叱責。在她，一切只是順應自然；她從頭到尾沒有動過一根手指頭，而五個大賊卻全部消失殆盡。

大賊初到，鳳頭雪衣即驚呼展羽；這是個災難即將到來的警號，一如「大國民」裏面，在蘇珊離棄查理而查理怒毀愛巢之前，也先有缺眼的鳳頭白鸚鵡尖叫一聲；雖然奧信威爾斯一再否認這鸚鵡有任何象徵意義（我想他這是刻意和希治閣分馳），咱們在何時何地遇上了鸚鵡，自當留神。