香港公安頭目曾艷霜給屬下的通告說:「The Independent Police Complaints Council recommended that the frontline officers shall be reminded not to use any unofficial badges on their uniforms in future(護警會建議說,應提醒前線警員日後不得在制服上展示任何非官方徽章)。」這一句又犯了兩個文法錯誤。

第一,「前線警員」既不是指定某些前線警員,就不應用限定冠詞(definite article)the帶出。請看以下一句:We must inform the frontline officers of the armoured corps of this latest development(我們必須把最新發展告訴裝甲部隊的前線人員)。這一句是指定裝甲部隊的前線人員,所以才用the。

第二,recommend之後,如用that子句(clause),動詞應用should帶出,例如:I recommend/recommended that he (should)be removed from office and prosecuted for dereliction of duty(我建議把他革職並以瀆職罪名起訴)。曾艷霜那一句,應改正如下:The Independent Police Complaints Council recommended that frontline officers (should) be reminded not to use any unofficial badges on their uniforms in future。

早些時,裁判官陳炳宙當庭譴責公安所寫控罪書措詞不當,竟把「一個胡椒球」寫作one number of pepper ball,連one pepper ball都不會寫,還說:「小學生都會寫one apple(一個蘋果)、two apples(兩個蘋果)。我不想這宗案淪為外國法庭笑話。」他不知道,香港公安最高層人員,寫的原來都是笑話英文。