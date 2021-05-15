失驚無神林鄭突然在星期二宣佈買下東京奧運轉播權，價格不透露，交予五個有牌電視台負責直播或轉播，即是TVB、NOW、ViuTV、有線及開電視都可以播放東奧節目。過往某個電視台有轉播權，負責編排全部轉播時間及比賽項目，今年由邊個台負責呢？還是八仙過海，各自修行，每個台隨着編輯方針判斷，邊啲節目會吸引到眼球，就會直播，邊啲冷門項目就當冇到？政府話電視台要轉播所有本港運動員有份參加嘅項目，對電視台嚟講，亦非難事，香港運動員在那個項目有競爭力，大家心裏有數，預料轉播香港運動員比賽，唔需要太多時間。

到現在，東奧是否可以如期舉行，尚係未知數，日本新冠肺炎疫情嚴重，東京大阪福岡不時叫急，愈來愈多日本人公開反對東奧，要求取消，首相菅義偉賣口乖，話舉辦東奧並非佢嘅優先項目，根本唔敢講到好肯定，看來係留番一條後路。國際奧委會主席最近想去東京，都因為疫情嚴重而未能成行。各國運動員未去東京前要全部打防疫針，對運動員體能狀態是否有影響，還未可知！目前有咁多不穩定，不可預料情況，東奧即使如期上演，可觀性一定比過去奧運大大失色。

其實2020年東京奧運不能舉行，理應暫停一屆，待2024年再算。主辦國城市東京自然金錢損失慘重，但此乃上天主宰，與人無尤，已支出的運動場費用，當作明益工人及承建商算了！但國際奧委會係一個貪財機構，唔想損失四年一次掘金機會，係要同日本夾計，延遲到今年，但天公仍然不造美，日本又處理疫情無方，停辦奧運根本好正常。現在國際奧委會堅持不肯宣佈停辦東奧，一於等運到，實在不負責任。全世界運動員都想參加奧運，渴望奧運，停辦奧運對運動員係好殘忍，但從大局着想，今年辦東奧，除咗勞民傷財，還要負疫情失控之風險，全球問題多籮籮之時，何解要堅持舉行？將來奧運前途未必樂觀，發達國家人民已群起反對申請舉辦奧運，新興國家為虛榮心以示我國強起來了，比較熱切於申奧，但阿非拉，中東國家有幾多個有財力及管理能力主辦奧運吖！國際奧委會或者要向北京跪低，希望中國做奧運救世主，長期撐住，上海、天津、廣州、深圳、成都，輪流申奧，國際奧委會總部搬去北京，由中共統戰部指派黨人做主席！